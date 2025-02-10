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Ночь всех влюбленных

Ночь всех влюбленных

14 февраля в клубе MINI by Concert Hall вечеринка в честь Дня святого Валентина.

Что будет: 

  • Танцы под самые зажигательные хиты о любви — от страстных мелодий 90-х и 2000-х до трогательных медляков и современных поп-чартов;
  • Любовные расклады на таро;
  • Станция валентинок;
  • Тематическая фотозона.

Стоимость: от 400 руб.

Адрес: Набережная Дрейера, 54.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
14 февраля 2025, пятница
23:00
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