Ночь всех влюбленных
14 февраля в клубе MINI by Concert Hall вечеринка в честь Дня святого Валентина.
Что будет:
- Танцы под самые зажигательные хиты о любви — от страстных мелодий 90-х и 2000-х до трогательных медляков и современных поп-чартов;
- Любовные расклады на таро;
- Станция валентинок;
- Тематическая фотозона.
Стоимость: от 400 руб.
Адрес: Набережная Дрейера, 54.
Где и когда?
Тула , Тула
14 февраля 2025, пятница
23:00
29 декабря - 19 февраля 2024
6 июля - 15 февраля 2024
17 февраля, понедельник 00:00
29 января - 16 февраля
6 - 16 февраля
13 - 19 февраля