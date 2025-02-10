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В Госдуме предложили создать на базе «Светофора» государственную торговую сеть

В Госдуме предложили создать на базе «Светофора» государственную торговую сеть

Президент РФ Владимир Путин уже поручал правительству изучить вопрос о создании государственного ритейлера.

После массовых проверок в регионах должны были закрыться магазины «Светофор». Ранее Myslo писал, что дискаунтеры попали под проверки в конце прошлого года — надзорные органы выявили нарушения законодательства о торговле и санитарно-гигиенических норм. На фоне проверок было принято решение о ликвидации компании «Инвест стандарт», которой принадлежит часть торговых точек сети. Поводом стали недостоверные сведения о юридическом адресе компании. 

Торговой сетью «Светофор» управляют многочисленные юридические лица, большинство с названием «Торгсервис», к которому добавляется код региона.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в письме в СМИ заявил, что проблемы торговой сети «Светофор» не должны отразиться на малообеспеченных покупателях.

— Конечно, антисанитария и прочие нарушения недопустимы, и государство должно принимать меры. Хотя столь дружная и жесткая реакция сразу нескольких федеральных ведомств вызывает вопросы. Однако больше всего беспокоят последствия для покупателей. Если с рынка уходит сеть, в которой больше 2 тысяч точек, это в любом случае удар по конкуренции и стимул для роста цен. Тем более речь о дискаунтере, где товары стоили дешевле, чем в соседних магазинах.

Лидер социалистов напомнил, что год назад Президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о создании государственного ритейлера.

— В ответ в Минпромторге заявили, что и так регулируют рынок. На самом деле наши чиновники ничего не в состоянии регулировать, что особенно наглядно показала инфляция последних месяцев. Но сейчас есть хороший повод проявить инициативу и создать на базе «Светофора» государственную сеть, которая бы обеспечила низкие цены для покупателей и доступ «к полке» для широкого круга сельхозпроизводителей, — отметил Сергей Миронов.

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