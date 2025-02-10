15 февраля в «Октаве» пройдет «LOVE-фестиваль».

Музыкальная и романтическая ночь в День всех влюблённых, где всё украшено сердцами и розами, царит атмосфера любви и веселья.



Музыка: hip-hop/pop/rap/electro.

Все диджеи, бары и вечеринки в одном месте:

ТУНАЙТ;

АМНЕЗИЯ;

СТАНЦИЯ;

ХУД.;

ADAMANTI;

PURPLE PEOPLE;

DARK SHINE.



