LOVE фестиваль
15 февраля в «Октаве» пройдет «LOVE-фестиваль».
Музыкальная и романтическая ночь в День всех влюблённых, где всё украшено сердцами и розами, царит атмосфера любви и веселья.
Музыка: hip-hop/pop/rap/electro.
Все диджеи, бары и вечеринки в одном месте:
- ТУНАЙТ;
- АМНЕЗИЯ;
- СТАНЦИЯ;
- ХУД.;
- ADAMANTI;
- PURPLE PEOPLE;
- DARK SHINE.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
15 февраля 2025, суббота
22:00
29 января - 19 февраля
13 - 19 февраля
17 февраля, понедельник 00:00
6 - 19 февраля
29 декабря - 19 февраля 2024
6 июля - 15 февраля 2024