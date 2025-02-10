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LOVE фестиваль

LOVE фестиваль

15 февраля в «Октаве» пройдет «LOVE-фестиваль».

Музыкальная и романтическая ночь в День всех влюблённых, где всё украшено сердцами и розами, царит атмосфера любви и веселья.

Музыка: hip-hop/pop/rap/electro.

Все диджеи, бары и вечеринки в одном месте:

  • ТУНАЙТ;
  • АМНЕЗИЯ;
  • СТАНЦИЯ;
  • ХУД.;
  • ADAMANTI;
  • PURPLE PEOPLE;
  • DARK SHINE.


 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
15 февраля 2025, суббота
22:00
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