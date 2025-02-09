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Ночью над Тульской областью сбит беспилотник

Ночью над Тульской областью сбит беспилотник

БПЛА сбит в Ефремовском районе.

Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, ночью 9 февраля Тульская область подверглась воздушной атаке ВСУ. 

- Штатными средствами Минобороны РФ на территории Ефремовского муниципального округа подавлен БПЛА.
Разрушений и пострадавших нет.
Ведется работа оперативных служб. Ситуация под контролем.

По сообщению Минобороны РФ, этой ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА – над территорией Курской области; по четыре – над территорией Орловской области и Краснодарского края; по три – над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному – над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым.

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