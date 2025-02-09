Ночью над Тульской областью сбит беспилотник

Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, ночью 9 февраля Тульская область подверглась воздушной атаке ВСУ.

- Штатными средствами Минобороны РФ на территории Ефремовского муниципального округа подавлен БПЛА.

Разрушений и пострадавших нет.

Ведется работа оперативных служб. Ситуация под контролем.

По сообщению Минобороны РФ, этой ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА – над территорией Курской области; по четыре – над территорией Орловской области и Краснодарского края; по три – над территорией Воронежской и Ростовской областей и по одному – над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым.