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Повелитель драконов

Повелитель драконов

Страна:
Германия, 2020
 
Премьера:
в РФ 29.10.2020
 
Режиссер:
Томер Ешед
  
Актеры:
Фелисити Джонс, Томас Сэнгстер, Фредди Хаймор, Патрик Стюарт, Нонсо Анози, Санджив Бхаскар, Мира Сайал, Джамика Джонс, Стефен Хоган, Дэвид Брукс
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, фэнтези, детский
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Когда-то драконы властвовали на Земле, но в наши дни их можно встретить только в кино. Однако молодой дракон, пробираясь сквозь небоскребы мегаполисов и уклоняясь от взоров вечно спешащих людей, мечтает добраться до мест, где по легендам могучие рептилии живут в спокойствии и безопасности. Об этом он просит одного незадачливого паренька, который, как и все мы, даже не подозревал, что драконы реальные и очень даже милые существа. Вместе они отправятся в путешествие по самым таинственным уголкам Земли, а юноше придется постараться, ведь спасти драконий род может только истинный повелитель драконов!

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Сегодня
10:10 Киносити
11:00 Синема Стар
11:00 Синема Стар
12:15 Киносити
12:40 3D Синема Стар
12:40 Синема Стар
15:55 Синема Стар
15:55 Синема Стар
16:40 Киносити
Завтра
10:10 Киносити
11:00 Синема Стар
11:00 Синема Стар
12:15 Киносити
12:40 Синема Стар
12:40 3D Синема Стар
15:55 Синема Стар
15:55 Синема Стар
16:40 Киносити
31 октября, суббота
10:10 Киносити
11:00 Синема Стар
11:00 Синема Стар
12:15 Киносити
12:40 3D Синема Стар
12:40 Синема Стар
15:55 Синема Стар
15:55 Синема Стар
16:40 Киносити
1 ноября, воскресенье
10:10 Киносити
11:00 Синема Стар
11:00 Синема Стар
12:15 Киносити
12:40 Синема Стар
12:40 3D Синема Стар
15:55 Синема Стар
15:55 Синема Стар
16:40 Киносити
2 ноября, понедельник
10:10 Киносити
11:00 Синема Стар
11:00 Синема Стар
12:15 Киносити
12:40 Синема Стар
12:40 3D Синема Стар
15:55 Синема Стар
15:55 Синема Стар
16:40 Киносити
3 ноября, вторник
10:10 Киносити
10:30 Синема Стар
10:30 Синема Стар
12:15 Киносити
12:40 Синема Стар
12:40 3D Синема Стар
15:55 Синема Стар
15:55 Синема Стар
16:40 Киносити
4 ноября, среда
10:10 Киносити
11:00 Синема Стар
12:15 Киносити
12:55 Синема Стар
16:40 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Laber Band
Купить билет
8 ноября, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
DARK SECRET LOVE
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13 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Раскаленный город
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21 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
Маленький неоновый принц
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20 ноября, пятница 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Северный Флот
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22 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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