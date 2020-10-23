Страна: Германия, 2020

Премьера: в РФ 29.10.2020

Режиссер: Томер Ешед

Актеры: Фелисити Джонс, Томас Сэнгстер, Фредди Хаймор, Патрик Стюарт, Нонсо Анози, Санджив Бхаскар, Мира Сайал, Джамика Джонс, Стефен Хоган, Дэвид Брукс

Жанр: мультфильм, приключения, семейный, фэнтези, детский

Продолжительноcть: 92 мин

Когда-то драконы властвовали на Земле, но в наши дни их можно встретить только в кино. Однако молодой дракон, пробираясь сквозь небоскребы мегаполисов и уклоняясь от взоров вечно спешащих людей, мечтает добраться до мест, где по легендам могучие рептилии живут в спокойствии и безопасности. Об этом он просит одного незадачливого паренька, который, как и все мы, даже не подозревал, что драконы реальные и очень даже милые существа. Вместе они отправятся в путешествие по самым таинственным уголкам Земли, а юноше придется постараться, ведь спасти драконий род может только истинный повелитель драконов!