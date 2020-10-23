Повелитель драконов
Страна:
Германия, 2020
Премьера:
в РФ 29.10.2020
Режиссер:
Томер Ешед
Актеры:
Фелисити Джонс, Томас Сэнгстер, Фредди Хаймор, Патрик Стюарт, Нонсо Анози, Санджив Бхаскар, Мира Сайал, Джамика Джонс, Стефен Хоган, Дэвид Брукс
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, фэнтези, детский
Продолжительноcть:
92 мин
Когда-то драконы властвовали на Земле, но в наши дни их можно встретить только в кино. Однако молодой дракон, пробираясь сквозь небоскребы мегаполисов и уклоняясь от взоров вечно спешащих людей, мечтает добраться до мест, где по легендам могучие рептилии живут в спокойствии и безопасности. Об этом он просит одного незадачливого паренька, который, как и все мы, даже не подозревал, что драконы реальные и очень даже милые существа. Вместе они отправятся в путешествие по самым таинственным уголкам Земли, а юноше придется постараться, ведь спасти драконий род может только истинный повелитель драконов!
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|15:55
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Завтра
|10:10
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|11:00
|Синема Стар
|11:00
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|12:15
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|12:40
|Синема Стар
|12:40 3D
|Синема Стар
|15:55
|Синема Стар
|15:55
|Синема Стар
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31 октября, суббота
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|12:40
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|Синема Стар
|15:55
|Синема Стар
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1 ноября, воскресенье
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2 ноября, понедельник
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|Синема Стар
|15:55
|Синема Стар
|15:55
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|16:40
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3 ноября, вторник
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|10:30
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4 ноября, среда
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31 октября, суббота
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8 ноября, воскресенье 19:00
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13 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, суббота 12:00
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21 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
20 ноября, пятница 18:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽