Полное погружение
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 03.12.2020
Режиссер:
Василий Ровенский
Актеры:
Жанр:
мультфильм, комедия
Продолжительноcть:
84 мин
Юный дельфин Дельфи живет в Подводном городе, оставшемся от неизвестной древней цивилизации. Он безответно влюблен в красавицу Мию — приемную дочь мэра Города, и мечтает попасть в Гвардию Дельфинов, но его никто не воспринимает всерьез. Однажды Дельфи вместе со своим другом Зеббом попадают в Затопленную крепость и находят там удивительную арку, проплыв через которую, можно стать тем, кем хочешь. Но открытие попадает в руки злейших врагов Дельфинов, мурен, и теперь Подводный Город в опасности. И во всем этом виноват Дельфи — ведь это он пробил дыру в Крепости. Теперь Дельфи необходимо спасти Подводный Город, заслужить уважение жителей и любовь красавицы Мии.
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12 марта, пятница 20:00
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₽ Билеты: 500-1500 ₽