Полное погружение

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 03.12.2020

Режиссер: Василий Ровенский

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Жанр: мультфильм, комедия

Продолжительноcть: 84 мин

Юный дельфин Дельфи живет в Подводном городе, оставшемся от неизвестной древней цивилизации. Он безответно влюблен в красавицу Мию — приемную дочь мэра Города, и мечтает попасть в Гвардию Дельфинов, но его никто не воспринимает всерьез. Однажды Дельфи вместе со своим другом Зеббом попадают в Затопленную крепость и находят там удивительную арку, проплыв через которую, можно стать тем, кем хочешь. Но открытие попадает в руки злейших врагов Дельфинов, мурен, и теперь Подводный Город в опасности. И во всем этом виноват Дельфи — ведь это он пробил дыру в Крепости. Теперь Дельфи необходимо спасти Подводный Город, заслужить уважение жителей и любовь красавицы Мии.