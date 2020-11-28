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Полное погружение

Полное погружение

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 03.12.2020
 
Режиссер:
Василий Ровенский
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, комедия
  
Продолжительноcть:
84 мин
  

Юный дельфин Дельфи живет в Подводном городе, оставшемся от неизвестной древней цивилизации. Он безответно влюблен в красавицу Мию — приемную дочь мэра Города, и мечтает попасть в Гвардию Дельфинов, но его никто не воспринимает всерьез. Однажды Дельфи вместе со своим другом Зеббом попадают в Затопленную крепость и находят там удивительную арку, проплыв через которую, можно стать тем, кем хочешь. Но открытие попадает в руки злейших врагов Дельфинов, мурен, и теперь Подводный Город в опасности. И во всем этом виноват Дельфи — ведь это он пробил дыру в Крепости. Теперь Дельфи необходимо спасти Подводный Город, заслужить уважение жителей и любовь красавицы Мии.

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15 мая, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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12 декабря, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
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 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
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