Показ Мaison d'Être с создателями фильма

В «Октаве» состоится кинопоказ документальной картины Мaison d'Être. Это видеоисследование, в котором показана привязанность людей к своему дому в динамичной среде Парижа, где разворачиваются масштабные программы преобразования городской среды.

После показа о фильме расскажут те, кто над ним работал:

Марина Сапунова — сооснователь MÊTRE, городской планировщик, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Никита Косолапов — научный сотрудник, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Ирина Карасельникова — научный сотрудник, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Фильм снят Высшей школой урбанистики им. А. А. Высоковского Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ и творческим объединением Maison d'Être в партнерстве с французской ассоциацией D’Est.



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