Показ Мaison d'Être с создателями фильма
В «Октаве» состоится кинопоказ документальной картины Мaison d'Être. Это видеоисследование, в котором показана привязанность людей к своему дому в динамичной среде Парижа, где разворачиваются масштабные программы преобразования городской среды.
После показа о фильме расскажут те, кто над ним работал:
- Марина Сапунова — сооснователь MÊTRE, городской планировщик, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.
- Никита Косолапов — научный сотрудник, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.
- Ирина Карасельникова — научный сотрудник, факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.
Фильм снят Высшей школой урбанистики им.
Вход по предварительной регистрации.
Сегодня
|19:00
|Октава, творческий индустриальный кластер
Сегодня
|Октава, творческий индустриальный кластер
|
19:00