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Почему мы креативны?

Почему мы креативны?

Страна:
Италия, 2018
 
Премьера:
в РФ 13.12.2018
 
Режиссер:
Герман Фаске
  
Актеры:
Дэвид Боуи, Джим Джармуш, Стивен Хокинг, Умберто Эко, Дэвид Линч, Дэмиен Хёрст, Бьорк, Далай Лама, Герман Васке, Уиллем Дефо
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
84 мин
  

50 великих современников — о том, что такое быть творческим человеком. Взгляд в глаза тем, кому мы обязаны современной культурой и образом жизни, и разговор о самом непостижимом явлении человеческой природы — вдохновении, гениальности и способности создавать новое.

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