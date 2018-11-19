Почему мы креативны?

Страна: Италия, 2018

Премьера: в РФ 13.12.2018

Режиссер: Герман Фаске

Актеры: Дэвид Боуи, Джим Джармуш, Стивен Хокинг, Умберто Эко, Дэвид Линч, Дэмиен Хёрст, Бьорк, Далай Лама, Герман Васке, Уиллем Дефо

Жанр: документальный

Продолжительноcть: 84 мин

50 великих современников — о том, что такое быть творческим человеком. Взгляд в глаза тем, кому мы обязаны современной культурой и образом жизни, и разговор о самом непостижимом явлении человеческой природы — вдохновении, гениальности и способности создавать новое.