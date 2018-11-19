Почему мы креативны?
Страна:
Италия, 2018
Премьера:
в РФ 13.12.2018
Режиссер:
Герман Фаске
Актеры:
Дэвид Боуи, Джим Джармуш, Стивен Хокинг, Умберто Эко, Дэвид Линч, Дэмиен Хёрст, Бьорк, Далай Лама, Герман Васке, Уиллем Дефо
Жанр:
документальный
Продолжительноcть:
84 мин
50 великих современников — о том, что такое быть творческим человеком. Взгляд в глаза тем, кому мы обязаны современной культурой и образом жизни, и разговор о самом непостижимом явлении человеческой природы — вдохновении, гениальности и способности создавать новое.
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