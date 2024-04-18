Паутина страха
Премьера:
18.04.2024
Режиссер:
Себастьен Ваничек
Актеры:
Тео Кристин, София Лесаффр, Жером Ньель, Лиза Ньярко, Финнеган Олдфилд, Мари-Филомена Нга, Мамаду Сангаре, Абделла Мунди, Ике Закзонго, Эммануэль Бонами
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
106 минут
Калеб без ума от экзотических созданий. Его квартиру населяют насекомые со всех концов света, что страшно бесит его девушку и пугает соседей. Однажды в коллекции появляется необычный паук — неприхотливый хищник, способный одним укусом свалить слона. Улучив момент, особь сбегает в вентиляцию, где начинает неистово размножаться. Спустя считанные дни, парижская панелька превращается в смертельную западню, где из каждого угла на жертву глядят десятки крошечных безжалостных глаз.
Сегодня
|
10:50
|Люксор Тула
|
20:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:40
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:50
|Люксор Тула
|
20:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:40
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 апреля, суббота
|
10:50
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:40
|Алмаз Синема
21 апреля, воскресенье
|
10:50
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
|Алмаз Синема
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 апреля, понедельник
|
22:40
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 апреля, вторник
|
22:40
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 апреля, среда
|
22:40
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:15
|Люксор Тула
|
10:50
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:15
|Люксор Тула
|
10:50
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
20 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
22:40
|Люксор Тула
|
10:50
22:00
21 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:40
|Люксор Тула
|
10:50
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
00:50
22 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
23 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
24 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
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