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Папаша в бегах

Папаша в бегах

Премьера:
16.11.2023
 
Режиссер:
Алексей Южаков
  
Актеры:
Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачева, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Михаил Орлов, Николай Аузин, Леонид Громов, Елена Станиславская
  
Жанр:
Приключение, Ромком
  
Продолжительноcть:
92 минуты
  

Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя встречает беспризорника Колю. Из-за череды совпадений, неверных решений и хитрости малолетнего пацана Толю принимают за похитителя детей, теперь его ищет полиция. Толе приходится стать нянькой и доставить своего нового подопечного к родным в городок Когалым, а в случае неудачи потерять все: жену, работу и будущее.

Сегодня
10:20
Синема Стар
10:20
Синема Стар
12:25
Алмаз Синема
15:00
Иллизиум (Новомосковск)
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Иллизиум (Новомосковск)
19:30
Синема Стар
20:35
Алмаз Синема
Завтра
12:25
Алмаз Синема
15:00
Иллизиум (Новомосковск)
16:30
Синема Стар
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Иллизиум (Новомосковск)
19:30
Синема Стар
20:35
Алмаз Синема
18 ноября, суббота
12:25
Алмаз Синема
16:30
Синема Стар
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:35
Алмаз Синема
19 ноября, воскресенье
12:25
Алмаз Синема
16:30
Синема Стар
18:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:35
Алмаз Синема
20 ноября, понедельник
12:25
Алмаз Синема
16:30
Синема Стар
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:35
Алмаз Синема
21 ноября, вторник
12:25
Алмаз Синема
16:30
Синема Стар
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
20:35
Алмаз Синема
22 ноября, среда
12:25
Алмаз Синема
16:30
Синема Стар
18:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Стар
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Вася не в себе
10 октября - 20 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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12 - 22 ноября
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11 мая - 22 ноября
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Алмаз Синема
Супермозг
11 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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