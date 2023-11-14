Папаша в бегах
Премьера:
16.11.2023
Режиссер:
Алексей Южаков
Актеры:
Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачева, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Михаил Орлов, Николай Аузин, Леонид Громов, Елена Станиславская
Жанр:
Приключение, Ромком
Продолжительноcть:
92 минуты
Привычная жизнь сибиряка Толи подходит к концу: его жена беременна. Молодой парень боится ответственности и сбегает на вахту. Но все идет не по плану. В поезде Толя встречает беспризорника Колю. Из-за череды совпадений, неверных решений и хитрости малолетнего пацана Толю принимают за похитителя детей, теперь его ищет полиция. Толе приходится стать нянькой и доставить своего нового подопечного к родным в городок Когалым, а в случае неудачи потерять все: жену, работу и будущее.
Сегодня
|
10:20
|Синема Стар
|
10:20
|Синема Стар
|
12:25
|Алмаз Синема
|
15:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:30
|Синема Стар
|
20:35
|Алмаз Синема
Завтра
|
12:25
|Алмаз Синема
|
15:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:30
|Синема Стар
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:30
|Синема Стар
|
20:35
|Алмаз Синема
18 ноября, суббота
|
12:25
|Алмаз Синема
|
16:30
|Синема Стар
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Синема Стар
|
20:35
|Алмаз Синема
19 ноября, воскресенье
|
12:25
|Алмаз Синема
|
16:30
|Синема Стар
|
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Синема Стар
|
20:35
|Алмаз Синема
20 ноября, понедельник
|
12:25
|Алмаз Синема
|
16:30
|Синема Стар
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Синема Стар
|
20:35
|Алмаз Синема
21 ноября, вторник
|
12:25
|Алмаз Синема
|
16:30
|Синема Стар
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Синема Стар
|
20:35
|Алмаз Синема
22 ноября, среда
|
12:25
|Алмаз Синема
|
16:30
|Синема Стар
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
|Синема Стар
|
20:35
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:25
20:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:00
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Синема Стар
|
10:20
10:20
19:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:25
20:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:00
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Синема Стар
|
16:30
19:30
18 ноября, суббота
|Алмаз Синема
|
12:25
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Синема Стар
|
16:30
19:30
19 ноября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:25
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Стар
|
16:30
19:30
20 ноября, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:25
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Синема Стар
|
16:30
19:30
21 ноября, вторник
|Алмаз Синема
|
12:25
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Синема Стар
|
16:30
19:30
22 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
12:25
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Синема Стар
|
16:30
19:30
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