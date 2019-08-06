Падение Олимпа

Остросюжетный боевик режиссёра Антуана Фукуа по сценарию Кэтрин Бенедикт и Крэйтона Ротенбергера.

В главных ролях — Джерард Батлер и Аарон Экхарт, в образе ключевого антагониста — Рик Юн.

В центре сюжета захват иностранными террористами президентской резиденции, при содействии подкупленного американского агента. Когда на Белый Дом нападают террористы, а президента берут в заложники, дискредитированный бывший охранник главы государства Майк Бэннинг оказывается внутри захваченного здания. И теперь он единственный, кто сможет спасти президента…