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Падение Олимпа

Падение Олимпа

Остросюжетный боевик режиссёра Антуана Фукуа по сценарию Кэтрин Бенедикт и Крэйтона Ротенбергера.

В главных ролях — Джерард Батлер и Аарон Экхарт, в образе ключевого антагониста — Рик Юн.

В центре сюжета захват иностранными террористами президентской резиденции, при содействии подкупленного американского агента. Когда на Белый Дом нападают террористы, а президента берут в заложники, дискредитированный бывший охранник главы государства Майк Бэннинг оказывается внутри захваченного здания. И теперь он единственный, кто сможет спасти президента…

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