Остров проклятых

Страна: США

Премьера: 14.08.2021

Режиссер: Мартин Скорсезе

Актеры: Леонардо ДиКаприо, Бен Кингсли, Марк Руффало, Бен Кингсли

Жанр: Детективы, Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 144 минуты

Рейтинг: 8.00

Два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования им придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники.