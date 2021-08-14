Остров проклятых
Страна:
США
Премьера:
14.08.2021
Режиссер:
Мартин Скорсезе
Актеры:
Леонардо ДиКаприо, Бен Кингсли, Марк Руффало, Бен Кингсли
Жанр:
Детективы, Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
144 минуты
Рейтинг:
8.00
Два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования им придется столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники.
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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