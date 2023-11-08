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Одержимые злом

Одержимые злом

Премьера:
09.11.2023
 
Режиссер:
Демиан Рунья
  
Актеры:
Эсекьель Родригес, Луис Зембровски, Демиан Саломон, Федерико Лисс, Сильвина Сабатер, Дезире Салгейро, Марсело Мишино, Эмилио Воданович, Вирджиния Гарофало, Паула Рубинштейн
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
99 минут
  

Двое охотников обнаруживают в лесу тело мужчины, готовое вот-вот породить на свет нечто чудовищное. Желая спасти своих близких, они грузят его в грузовик и пытаются увезти как можно дальше от домов. Но зло только этого и ждет. Демоническая скверна расползается по всей округе, вселяясь в скот и людей. И прежде мирная деревенька, где все друг друга знают, превращается в смертельную западню.

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