Одержимые злом
Премьера:
09.11.2023
Режиссер:
Демиан Рунья
Актеры:
Эсекьель Родригес, Луис Зембровски, Демиан Саломон, Федерико Лисс, Сильвина Сабатер, Дезире Салгейро, Марсело Мишино, Эмилио Воданович, Вирджиния Гарофало, Паула Рубинштейн
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
99 минут
Двое охотников обнаруживают в лесу тело мужчины, готовое вот-вот породить на свет нечто чудовищное. Желая спасти своих близких, они грузят его в грузовик и пытаются увезти как можно дальше от домов. Но зло только этого и ждет. Демоническая скверна расползается по всей округе, вселяясь в скот и людей. И прежде мирная деревенька, где все друг друга знают, превращается в смертельную западню.
Завтра
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:15
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 ноября, суббота
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
|Алмаз Синема
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 ноября, воскресенье
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
|Алмаз Синема
13 ноября, понедельник
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
|Алмаз Синема
14 ноября, вторник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
|Алмаз Синема
15 ноября, среда
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
23:15
00:05
11 ноября, суббота
|Алмаз Синема
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
23:25
12 ноября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
20:50
13 ноября, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
14 ноября, вторник
|Алмаз Синема
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
21:25
15 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
23:15
4 октября - 15 ноября
26 октября - 9 ноября
10 октября - 15 ноября
11 мая - 15 ноября
12 ноября, воскресенье 00:00
2 - 15 ноября