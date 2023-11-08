Одержимые злом

Премьера: 09.11.2023

Режиссер: Демиан Рунья

Актеры: Эсекьель Родригес, Луис Зембровски, Демиан Саломон, Федерико Лисс, Сильвина Сабатер, Дезире Салгейро, Марсело Мишино, Эмилио Воданович, Вирджиния Гарофало, Паула Рубинштейн

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 99 минут

Двое охотников обнаруживают в лесу тело мужчины, готовое вот-вот породить на свет нечто чудовищное. Желая спасти своих близких, они грузят его в грузовик и пытаются увезти как можно дальше от домов. Но зло только этого и ждет. Демоническая скверна расползается по всей округе, вселяясь в скот и людей. И прежде мирная деревенька, где все друг друга знают, превращается в смертельную западню.