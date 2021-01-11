Обыкновенная страсть

Страна: Франция, Бельгия, Ливан, 2020

Премьера: в РФ 14.01.2021

Режиссер: Даниэль Арбид

Актеры: Сергей Полунин, Каролин Дюсе, Летиция Дош, Грегуар Колен, Слиман Дази, Шахира Фахми, Тибо Ванденборре, Дуня Сычева, Арно де Монливо, Лу-Теймур Тион

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 101 мин

Он успешный, страстный, но несвободный. Вновь и вновь она ждет редких тайных встреч с ним, пока череда свиданий неожиданно не обрывается.