Обыкновенная страсть
Страна:
Франция, Бельгия, Ливан, 2020
Премьера:
в РФ 14.01.2021
Режиссер:
Даниэль Арбид
Актеры:
Сергей Полунин, Каролин Дюсе, Летиция Дош, Грегуар Колен, Слиман Дази, Шахира Фахми, Тибо Ванденборре, Дуня Сычева, Арно де Монливо, Лу-Теймур Тион
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
101 мин
Он успешный, страстный, но несвободный. Вновь и вновь она ждет редких тайных встреч с ним, пока череда свиданий неожиданно не обрывается.
Сегодня
|23:25
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16 января, суббота
|23:25
|Алмаз Синема
17 января, воскресенье
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Сегодня
|Алмаз Синема
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23:25
Завтра
|Алмаз Синема
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23:25
16 января, суббота
|Алмаз Синема
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17 января, воскресенье
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23:25
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₽ Билеты: 1200 ₽
23 января, суббота 20:00
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12 марта, пятница 19:00
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21 февраля, воскресенье 17:00
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