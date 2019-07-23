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Некромант

Некромант

Страна:
Австралия, 2018
 
Премьера:
в РФ 25.07.2019
 
Режиссер:
Кия Роуч-Тернер
  
Актеры:
Дэвид Бимиш, Моника Беллуччи, Чармэйн Бингва, Уилльям Чун, Майкл Дункан, Кэролайн Форд, Бенедикт Харди, Тесс Хобрич
  
Жанр:
ужасы, фантастика
  
Продолжительноcть:
106 мин
  

Однажды, зависнув в Сети, обычный парень осознает, что он — член таинственной организации некромантов, один из охотников на демонов, овладевающих душами людей через смартфоны.

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