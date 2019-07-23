Страна: Австралия, 2018

Премьера: в РФ 25.07.2019

Режиссер: Кия Роуч-Тернер

Актеры: Дэвид Бимиш, Моника Беллуччи, Чармэйн Бингва, Уилльям Чун, Майкл Дункан, Кэролайн Форд, Бенедикт Харди, Тесс Хобрич

Жанр: ужасы, фантастика

Продолжительноcть: 106 мин

Однажды, зависнув в Сети, обычный парень осознает, что он — член таинственной организации некромантов, один из охотников на демонов, овладевающих душами людей через смартфоны.