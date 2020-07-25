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Неистовый

Неистовый

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 06.08.2020
 
Режиссер:
Деррик Борте
  
Актеры:
Рассел Кроу, Джимми Симпсон, Гэбриел Бейтман, Карен Писториус, Энн Мари Лейтон, Сильвия Грэйс Крим, Майкл Пападжон, Люси Фауст, Остин П. МакКензи, Грегори Хобсон
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
91 мин
  
Бюджет:
$33 000 000,00
  

Нет ничего опаснее человека, доведенного до точки кипения. Особенно, если жизнь обошлась с ним несправедливо и теперь ему нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым повздорила на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага. Теперь он (Рассел Кроу) не остановится, пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой набирающей скорость смертельной игре.

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Мари Краймбрери
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18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Ундервуд
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16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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