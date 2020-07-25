Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 06.08.2020

Режиссер: Деррик Борте

Актеры: Рассел Кроу, Джимми Симпсон, Гэбриел Бейтман, Карен Писториус, Энн Мари Лейтон, Сильвия Грэйс Крим, Майкл Пападжон, Люси Фауст, Остин П. МакКензи, Грегори Хобсон

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 91 мин

Бюджет: $33 000 000,00

Нет ничего опаснее человека, доведенного до точки кипения. Особенно, если жизнь обошлась с ним несправедливо и теперь ему нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым повздорила на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага. Теперь он (Рассел Кроу) не остановится, пока не преподаст страшный урок своей жертве и всем, кто ей дорог. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой набирающей скорость смертельной игре.