Монстр и маги синих морей
Премьера:
21.09.2023
Режиссер:
Хуан Цзяньмин
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
99 минут
В волшебном мире тысячи островов, населенном магическими животными разных видов, появился опасный Темный Монстр. Лишь один молодой маг решился бросить ему вызов, но чуть не погубил весь мир и был изгнан из родных мест. Но сдаваться он не собирается. Теперь ему предстоит преодолеть недоверие других волшебников, обрести силы и сразиться со злом еще раз.
23 сентября, суббота
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 сентября, воскресенье
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 сентября, понедельник
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 сентября, вторник
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 сентября, среда
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
14:35
23 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
14:35
24 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
14:35
25 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
14:35
26 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
14:35
27 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
14:35
21 - 27 сентября
21 - 27 сентября
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26 сентября, вторник 00:00
25 сентября, понедельник 00:00