Мой друг робот

Страна: Германия, Бельгия, 2016

Премьера: в РФ 25.07.2019

Режиссер: Вольфганг Гроос

Актеры: Арсений Бультман, Александра Мария Лара, Фридрих Мюке, Сэм Райли, Бьярне Медел, Ральф Касперс, Йордис Трибель, Мелина Мардини, Оливер Кляйнфельд, Киран Уэст

Жанр: детский, приключения, семейный

Продолжительноcть: 105 мин

Мальчик Тобби встречает робота Робби и решает помочь ему найти родителей, которых тот потерял при крушении звездолета. Тобби всего 11 лет, но он уже очень хорошо знаком с наукой. Юный талантливый изобретатель и его новый друг робот создают автомобиль, который способен летать и плавать, и отправляются навстречу приключениям. Их преследуют секретные агенты технологической корпорации, желающие заполучить загадочного робота и разобрать его.