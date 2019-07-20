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Мой друг робот

Мой друг робот

Страна:
Германия, Бельгия, 2016
 
Премьера:
в РФ 25.07.2019
 
Режиссер:
Вольфганг Гроос
  
Актеры:
Арсений Бультман, Александра Мария Лара, Фридрих Мюке, Сэм Райли, Бьярне Медел, Ральф Касперс, Йордис Трибель, Мелина Мардини, Оливер Кляйнфельд, Киран Уэст
  
Жанр:
детский, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Мальчик Тобби встречает робота Робби и решает помочь ему найти родителей, которых тот потерял при крушении звездолета. Тобби всего 11 лет, но он уже очень хорошо знаком с наукой. Юный талантливый изобретатель и его новый друг робот создают автомобиль, который способен летать и плавать, и отправляются навстречу приключениям. Их преследуют секретные агенты технологической корпорации, желающие заполучить загадочного робота и разобрать его.

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