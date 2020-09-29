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Ловец снов

Ловец снов

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 01.10.2020
 
Режиссер:
Керри Харрис
  
Актеры:
Рада Митчелл, Финлэй Войтаг-Хиссонг, Лин Шэй, Генри Томас, Жуль Уиллкокс, Джозеф Бишара, Дункан Фостер-Аллен, Дж. Кристиан Ингвордсен
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
85 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,26
          
 

Совсем немного времени прошло после убийства жены Люка соседским мальчишкой в отдалённом лесном домике, но мужчина привозит туда свою новую пассию Гейл и сына Джоша. Ребёнка мучают страшные сны, в которых ему является мёртвая мама, а Гейл — детский психилог со стажем — изо всех сил пытается помочь мальчику. Однажды, наслушавшись рассказов соседки о ловцах снов, Джош крадёт у неё из сундука полезную, как он думал, для избавления от кошмаров вещь, но после этого его сны становятся ещё более реалистичными и пугающими.

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