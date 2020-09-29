Ловец снов
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 01.10.2020
Режиссер:
Керри Харрис
Актеры:
Рада Митчелл, Финлэй Войтаг-Хиссонг, Лин Шэй, Генри Томас, Жуль Уиллкокс, Джозеф Бишара, Дункан Фостер-Аллен, Дж. Кристиан Ингвордсен
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
85 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,26
Совсем немного времени прошло после убийства жены Люка соседским мальчишкой в отдалённом лесном домике, но мужчина привозит туда свою новую пассию Гейл и сына Джоша. Ребёнка мучают страшные сны, в которых ему является мёртвая мама, а Гейл — детский психилог со стажем — изо всех сил пытается помочь мальчику. Однажды, наслушавшись рассказов соседки о ловцах снов, Джош крадёт у неё из сундука полезную, как он думал, для избавления от кошмаров вещь, но после этого его сны становятся ещё более реалистичными и пугающими.
Сегодня
|20:45
|Синема Стар
|21:55
|Алмаз Синема
|23:00
|Синема Стар
Завтра
|20:45
|Синема Стар
|21:55
|Алмаз Синема
|23:00
|Синема Стар
3 октября, суббота
|20:45
|Синема Стар
|21:55
|Алмаз Синема
|23:00
|Синема Стар
4 октября, воскресенье
|20:45
|Синема Стар
|21:55
|Алмаз Синема
|23:00
|Синема Стар
5 октября, понедельник
|20:45
|Синема Стар
|23:00
|Синема Стар
6 октября, вторник
|20:45
|Синема Стар
|23:00
|Синема Стар
7 октября, среда
|20:45
|Синема Стар
|23:00
|Синема Стар
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:55
|Синема Стар
|
20:45
23:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:55
|Синема Стар
|
20:45
23:00
3 октября, суббота
|Алмаз Синема
|
21:55
|Синема Стар
|
20:45
23:00
4 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:55
|Синема Стар
|
20:45
23:00
5 октября, понедельник
|Синема Стар
|
20:45
23:00
6 октября, вторник
|Синема Стар
|
20:45
23:00
7 октября, среда
|Синема Стар
|
20:45
23:00
3 октября, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
7 ноября, суббота 19:30
₽ Билеты: 620-1620 ₽
10 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
24 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽