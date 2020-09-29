Ловец снов

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 01.10.2020

Режиссер: Керри Харрис

Актеры: Рада Митчелл, Финлэй Войтаг-Хиссонг, Лин Шэй, Генри Томас, Жуль Уиллкокс, Джозеф Бишара, Дункан Фостер-Аллен, Дж. Кристиан Ингвордсен

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 85 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,26

Совсем немного времени прошло после убийства жены Люка соседским мальчишкой в отдалённом лесном домике, но мужчина привозит туда свою новую пассию Гейл и сына Джоша. Ребёнка мучают страшные сны, в которых ему является мёртвая мама, а Гейл — детский психилог со стажем — изо всех сил пытается помочь мальчику. Однажды, наслушавшись рассказов соседки о ловцах снов, Джош крадёт у неё из сундука полезную, как он думал, для избавления от кошмаров вещь, но после этого его сны становятся ещё более реалистичными и пугающими.