Леонардо. История гения

Страна: Италия, 2016

Премьера: в РФ 17.05.2016

Режиссер: Лука Лучини, Николо Маласпина

Актеры:

Жанр: документальный

Продолжительноcть: 90 мин

Сбор в России: $11 282,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,85

Этот фильм-выставка — результат шестилетней работы ведущих специалистов, занимающихся изучением работ Леонардо: Пьетро Марани и М.Терезы Фьорио. Выставка включает в себя 12 секций, в которых с научной точностью исследуются все разнообразные пути, которые так увлекали гения: основы рисунка; роль природы и науки; сравнение искусств; размышления о древних традициях; утопические проекты; анатомия и механика; единство знания; образы божественного; мифы, существующие на протяжении веков (например, миф об успехе «Моны Лизы»), и так далее. Тур начинается с «возвращения домой» одной из самых известных картин Леонардо. Пройдясь по различным секциям выставки, вы увидите Леонардо да Винчи в совершенно новом свете — таким, каким он воспринимался в Милане. Именно там Мастер эпохи Возрождения создал некоторые из своих величайших творений как художник и как ученый, сформировав идеи, которые на века опередили появление определенных изобретений, в корне изменивших нашу жизнь. Маршрут выставки достаточно обширный: вы сможете во всем объеме насладиться шедеврами величайшего художника, которые были собраны со всего мира в одном месте. Вашему вниманию будут представлены такие шедевры, как «Прекрасная Ферроньера», «Благовещение» и «Святой Иоанн Креститель», привезенные из Лувра; «Мадонна Дрейфус» из Национальной галереи искусств Вашингтона; «Святой Иероним» из музея Ватикана; «Женская голова», известная также как «La Scapigliata» из Национальной галереи Пармы; «Портрет музыканта» из миланской Пинакотеки Амброзиана, а также свыше ста рисунков. С другой стороны, вы ознакомитесь с шедеврами Леонардо, которые можно найти только в Милане: «Тайная вечеря», которой будет посвящена отдельная секция; а также «Атлантический кодекс» — крупнейшая коллекция чертежей и записей Леонардо, являющаяся вершиной его знаний во всех областях; вы также ознакомитесь со смелыми экспериментами Леонардо в области инженерии и механики, которые размещены в Музее науки и техники; вы попадете в загадочный виноградник да Винчи, находящийся внутри садов Дома Ателлани, подаренного ему герцогом Франческо Сфорца и в последующем завещанного его дорогому ученику, Салаи, который стал ключевой фигурой во многих работах Леонардо (как например, в картинах «Тайная вечеря» и «Мона Лиза»). В конце путешествия по городу, который вдохновил и увлек Леонардо, вы обнаружите удивительное сочетание художника, человека и гения в одном лице. Леонардо-живописец, Леонардо-ученый, Леонардо-инженер, Леонардо-писатель, Леонардо-архитектор, Леонардо-Мастер не существуют по отдельности. Есть только один Леонардо, движимый тысячами интересов и ненасытной жаждой знаний, а также умением раскрывать каждый нюанс человеческой души в своих работах.