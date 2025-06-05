Премьера: 05.06.2025

Режиссер: Начо Вигалондо

Актеры: Генри Голдинг, Беатриче Гранно, Аура Гарридо, Натали Поса, Рубен Очандиано, Франк Фейс, Годелив Ван ден Брандт, Пилар Берхес, Синди Клас, Росио Саис

Жанр: Фантастика, Мелодрама

Продолжительноcть: 118 минут

Возрастные ограничения: 18+

Представьте, что вы можете полностью контролировать свои сны! Всего одна таблетка на ночь, и ваши грезы будут такими, какими вы захотите. Николас не так давно потерял любовь всей своей жизни, но теперь он может встречаться с Даниэлой в своих снах. И все же каждое утро ему приходится просыпаться в реальности, где его любимой больше нет.