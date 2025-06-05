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Сны о ней

Сны о ней

Премьера:
05.06.2025
 
Режиссер:
Начо Вигалондо
  
Актеры:
Генри Голдинг, Беатриче Гранно, Аура Гарридо, Натали Поса, Рубен Очандиано, Франк Фейс, Годелив Ван ден Брандт, Пилар Берхес, Синди Клас, Росио Саис
  
Жанр:
Фантастика, Мелодрама
  
Продолжительноcть:
118 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Представьте, что вы можете полностью контролировать свои сны! Всего одна таблетка на ночь, и ваши грезы будут такими, какими вы захотите. Николас не так давно потерял любовь всей своей жизни, но теперь он может встречаться с Даниэлой в своих снах. И все же каждое утро ему приходится просыпаться в реальности, где его любимой больше нет.

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