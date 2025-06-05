Сны о ней
Премьера:
05.06.2025
Режиссер:
Начо Вигалондо
Актеры:
Генри Голдинг, Беатриче Гранно, Аура Гарридо, Натали Поса, Рубен Очандиано, Франк Фейс, Годелив Ван ден Брандт, Пилар Берхес, Синди Клас, Росио Саис
Жанр:
Фантастика, Мелодрама
Продолжительноcть:
118 минут
Возрастные ограничения:
18+
Представьте, что вы можете полностью контролировать свои сны! Всего одна таблетка на ночь, и ваши грезы будут такими, какими вы захотите. Николас не так давно потерял любовь всей своей жизни, но теперь он может встречаться с Даниэлой в своих снах. И все же каждое утро ему приходится просыпаться в реальности, где его любимой больше нет.
7 июня, суббота
|
18:35
|Алмаз Синема
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 июня, воскресенье
|
20:55
|Алмаз Синема
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 июня, понедельник
|
18:35
|Алмаз Синема
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 июня, вторник
|
18:35
|Алмаз Синема
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 июня, среда
|
18:35
|Алмаз Синема
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
18:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
8 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
9 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
18:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
10 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
18:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
11 июня, среда
|Алмаз Синема
|
18:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
1 мая - 9 июня
7 - 8 июня
3 - 11 июня
12 июня, четверг 00:00
5 - 11 июня
17 мая - 17 июня