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Кто не спрятался...

Кто не спрятался...

Премьера:
07.12.2023
 
Режиссер:
Дженн Векслер
  
Актеры:
Мена Массуд, Оливия Скотт Уэлч, Хлоя Левин, Гас Кенуорти, Мэдисон Бейнс, Джорджия Акен, Дерек Джонс, Лоран Питр, Патрик Кертон, Софи Макинтош
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
100 минут
  

Для нескольких студенток, оставшихся в одиночестве в кампусе на Рождество, предстоящий праздник казался настоящей катастрофой. Но он превратился в сущий кошмар, когда туда пожаловала банда одержимых головорезов. Их цели безумны — призвать некое темное зло. Теперь девушкам придется сделать невозможное, если они хотят остаться в живых.

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