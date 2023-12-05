Кто не спрятался...

Премьера: 07.12.2023

Режиссер: Дженн Векслер

Актеры: Мена Массуд, Оливия Скотт Уэлч, Хлоя Левин, Гас Кенуорти, Мэдисон Бейнс, Джорджия Акен, Дерек Джонс, Лоран Питр, Патрик Кертон, Софи Макинтош

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 100 минут

Для нескольких студенток, оставшихся в одиночестве в кампусе на Рождество, предстоящий праздник казался настоящей катастрофой. Но он превратился в сущий кошмар, когда туда пожаловала банда одержимых головорезов. Их цели безумны — призвать некое темное зло. Теперь девушкам придется сделать невозможное, если они хотят остаться в живых.