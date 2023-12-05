Кто не спрятался...
Премьера:
07.12.2023
Режиссер:
Дженн Векслер
Актеры:
Мена Массуд, Оливия Скотт Уэлч, Хлоя Левин, Гас Кенуорти, Мэдисон Бейнс, Джорджия Акен, Дерек Джонс, Лоран Питр, Патрик Кертон, Софи Макинтош
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
100 минут
Для нескольких студенток, оставшихся в одиночестве в кампусе на Рождество, предстоящий праздник казался настоящей катастрофой. Но он превратился в сущий кошмар, когда туда пожаловала банда одержимых головорезов. Их цели безумны — призвать некое темное зло. Теперь девушкам придется сделать невозможное, если они хотят остаться в живых.
Сегодня
|
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:10
|Синема Стар
|
22:05
|Алмаз Синема
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:10
|Синема Стар
|
22:05
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, суббота
|
21:10
|Синема Стар
|
22:05
|Алмаз Синема
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, воскресенье
|
21:10
|Синема Стар
|
22:05
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, понедельник
|
21:10
|Синема Стар
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
|Алмаз Синема
12 декабря, вторник
|
21:10
|Синема Стар
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
|Алмаз Синема
13 декабря, среда
|
21:10
|Синема Стар
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Стар
|
21:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Стар
|
21:10
9 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Стар
|
21:10
10 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Стар
|
21:10
11 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
|Синема Стар
|
21:10
12 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
|Синема Стар
|
21:10
13 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
|Синема Стар
|
21:10
6 - 13 декабря
7 - 13 декабря
4 октября - 13 декабря
2 - 13 декабря
19 августа - 13 декабря
7 - 13 декабря