Кровные узы
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 10.12.2020
Режиссер:
Томас Безуча
Актеры:
Кевин Костнер, Дайан Лэйн, Лесли Мэнвилл, Кэйли Картер, Бу Бу Стюарт, Джеффри Донован, Уилл Бриттейн, Райан Брюс, Адам Стэффорд, Брэдли Страйкер
Жанр:
триллер, драма, криминал
Продолжительноcть:
114 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,86
Бывший шериф Джордж Блэкледж вместе с супругой Маргарет наслаждается спокойной жизнью на ранчо в горах Монтаны. Трагическая гибель их сына навсегда разрушает размеренный уклад жизни благочестивой семьи. Теперь все, что у них осталось, — это внук, который волей случая попал в руки жестокой и опасной семьи Уибой. Ради возвращения мальчика супруги готовы идти до конца.
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12 декабря, суббота
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13 декабря, воскресенье
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13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
18 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽