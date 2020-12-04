Кровные узы

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 10.12.2020

Режиссер: Томас Безуча

Актеры: Кевин Костнер, Дайан Лэйн, Лесли Мэнвилл, Кэйли Картер, Бу Бу Стюарт, Джеффри Донован, Уилл Бриттейн, Райан Брюс, Адам Стэффорд, Брэдли Страйкер

Жанр: триллер, драма, криминал

Продолжительноcть: 114 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,86

Бывший шериф Джордж Блэкледж вместе с супругой Маргарет наслаждается спокойной жизнью на ранчо в горах Монтаны. Трагическая гибель их сына навсегда разрушает размеренный уклад жизни благочестивой семьи. Теперь все, что у них осталось, — это внук, который волей случая попал в руки жестокой и опасной семьи Уибой. Ради возвращения мальчика супруги готовы идти до конца.