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Кровные узы

Кровные узы

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 10.12.2020
 
Режиссер:
Томас Безуча
  
Актеры:
Кевин Костнер, Дайан Лэйн, Лесли Мэнвилл, Кэйли Картер, Бу Бу Стюарт, Джеффри Донован, Уилл Бриттейн, Райан Брюс, Адам Стэффорд, Брэдли Страйкер
  
Жанр:
триллер, драма, криминал
  
Продолжительноcть:
114 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,86
          
 

Бывший шериф Джордж Блэкледж вместе с супругой Маргарет наслаждается спокойной жизнью на ранчо в горах Монтаны. Трагическая гибель их сына навсегда разрушает размеренный уклад жизни благочестивой семьи. Теперь все, что у них осталось, — это внук, который волей случая попал в руки жестокой и опасной семьи Уибой. Ради возвращения мальчика супруги готовы идти до конца.

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Касса
Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
НАИВ
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22 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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22 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Тамара Гвердцители
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18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
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