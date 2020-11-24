Криминальные боссы

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 03.12.2020

Режиссер: Кларк Дьюк

Актеры: Лиам Хемсворт, Винс Вон, Кларк Дьюк, Джон Малкович, Майкл Кеннет Уильямс, Вивика А. Фокс, Барри Праймус, Якоб Закар

Жанр: триллер, драма, криминал

Продолжительноcть: 100 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,55

Кайл и Суайн работают под крышей живущего в Арканзасе наркобарона по прозвищу Фрог, которого они никогда не видели. Когда одна из сделок идет не по плану, смертельно опасные последствия не заставляют себя ждать.