Криминальные боссы
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 03.12.2020
Режиссер:
Кларк Дьюк
Актеры:
Лиам Хемсворт, Винс Вон, Кларк Дьюк, Джон Малкович, Майкл Кеннет Уильямс, Вивика А. Фокс, Барри Праймус, Якоб Закар
Жанр:
триллер, драма, криминал
Продолжительноcть:
100 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,55
Кайл и Суайн работают под крышей живущего в Арканзасе наркобарона по прозвищу Фрог, которого они никогда не видели. Когда одна из сделок идет не по плану, смертельно опасные последствия не заставляют себя ждать.
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27 ноября, пятница 19:00
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₽ Билеты: 1300 ₽