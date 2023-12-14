Холоп-2
Премьера:
01.01.2024
Режиссер:
Клим Шипенко
Актеры:
Милош Бикович, Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Сергей Соцердотский, Софья Зайка, Михаил Бабичев
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
119 минут
Главный герой продолжения комедийного блокбастера — Гриша, бывший мажор, побывавший в роли холопа из позапрошлого века, изменившей его к лучшему. После путешествия в «прошлое» он чутко реагирует на любую несправедливость и, конечно же, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени и в другом социальном статусе…
Сегодня
Завтра
3 января, среда
4 января, четверг
5 января, пятница
6 января, суббота
7 января, воскресенье
8 января, понедельник
9 января, вторник
|
11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
|Кинотеатр (Суворов)
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 января, среда
|
11:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
|Кинотеатр (Суворов)
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
|Кинотеатр (Суворов)
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, суббота
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
Завтра
3 января, среда
4 января, четверг
5 января, пятница
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:40
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:20
21:15
|Люксор Тула
|
11:00
12:20
13:45
15:00
16:30
19:10
21:50
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:15
17:00
18:50
22:35
00:40
|Синема Стар
|
16:20
19:00
20:20
21:40
6 января, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:40
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
14:00
22:45
|Люксор Тула
|
11:00
12:20
13:45
15:00
16:30
19:10
21:50
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:15
17:00
18:50
22:35
|Синема Стар
|
16:20
19:00
20:20
21:40
7 января, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:40
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:50
21:15
|Люксор Тула
|
11:20
12:20
14:00
15:00
16:40
19:20
22:00
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:15
17:00
18:50
22:35
|Синема Стар
|
16:20
19:00
20:20
21:40
8 января, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:40
20:30
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
13:50
20:15
|Люксор Тула
|
11:25
12:20
14:00
15:00
16:40
19:20
22:00
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:15
17:00
18:50
22:35
|Синема Стар
|
16:20
19:00
20:20
9 января, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:40
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:15
17:00
18:50
22:35
10 января, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:40
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:25
13:15
17:00
18:50
22:35
13 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
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