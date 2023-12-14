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Холоп-2

Холоп-2

Премьера:
01.01.2024
 
Режиссер:
Клим Шипенко
  
Актеры:
Милош Бикович, Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Сергей Соцердотский, Софья Зайка, Михаил Бабичев
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
119 минут
  

Главный герой продолжения комедийного блокбастера — Гриша, бывший мажор, побывавший в роли холопа из позапрошлого века, изменившей его к лучшему. После путешествия в «прошлое» он чутко реагирует на любую несправедливость и, конечно же, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени и в другом социальном статусе…

Сегодня
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Алмаз Синема
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14:05
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14:30
Люксор Тула
14:50
Алмаз Синема
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Кинотеатр 3D (Одоев)
15:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Люксор Тула
15:40
Кинотеатр (Суворов)
16:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10
Иллизиум (Новомосковск)
16:15
Синема Стар
17:10
Люксор Тула
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:00
Иллизиум (Новомосковск)
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:50
Люксор Тула
20:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15
Кинотеатр 3D (Венев)
20:30
Кинотеатр (Суворов)
21:10
Люксор Тула
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Иллизиум (Новомосковск)
21:25
Алмаз Синема
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
22:20
Иллизиум (Новомосковск)
22:30
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20
Люксор Тула
23:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Алмаз Синема
Завтра
10:15
Иллизиум (Новомосковск)
10:45
Алмаз Синема
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Люксор Тула
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:00
Люксор Тула
14:00
Кинотеатр 3D (Венев)
14:10
Алмаз Синема
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Кинотеатр (Суворов)
15:55
Иллизиум (Новомосковск)
16:15
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35
Алмаз Синема
16:40
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Люксор Тула
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Иллизиум (Новомосковск)
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15
Кинотеатр 3D (Венев)
20:20
Люксор Тула
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Кинотеатр (Суворов)
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05
Иллизиум (Новомосковск)
21:10
Люксор Тула
21:25
Алмаз Синема
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
22:15
Иллизиум (Новомосковск)
22:30
Алмаз Синема
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:00
Люксор Тула
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Люксор Тула
23:50
Алмаз Синема
00:10
Люксор Тула
00:30
Алмаз Синема
00:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 января, среда
10:15
Иллизиум (Новомосковск)
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Люксор Тула
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Люксор Тула
14:00
Кинотеатр 3D (Венев)
14:10
Алмаз Синема
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
15:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Кинотеатр (Суворов)
15:55
Иллизиум (Новомосковск)
16:15
Синема Стар
16:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Люксор Тула
16:35
Алмаз Синема
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Люксор Тула
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Иллизиум (Новомосковск)
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Алмаз Синема
19:00
Синема Стар
19:10
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15
Кинотеатр 3D (Венев)
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Люксор Тула
20:30
Кинотеатр (Суворов)
20:35
Алмаз Синема
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05
Иллизиум (Новомосковск)
21:10
Люксор Тула
21:25
Алмаз Синема
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
21:50
Синема Стар
22:15
Иллизиум (Новомосковск)
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Люксор Тула
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Алмаз Синема
23:50
Люксор Тула
00:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 января, четверг
11:00
Люксор Тула
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Люксор Тула
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:00
Люксор Тула
15:40
Кинотеатр (Суворов)
16:20
Синема Стар
16:40
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:20
Синема Стар
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Кинотеатр (Суворов)
20:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Стар
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Люксор Тула
00:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 января, пятница
11:00
Люксор Тула
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
13:45
Люксор Тула
15:00
Люксор Тула
15:40
Кинотеатр (Суворов)
16:20
Синема Стар
16:30
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Люксор Тула
20:20
Синема Стар
20:30
Кинотеатр (Суворов)
21:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:40
Синема Стар
21:50
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Люксор Тула
00:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 января, суббота
11:00
Люксор Тула
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Люксор Тула
14:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:00
Люксор Тула
15:40
Кинотеатр (Суворов)
16:20
Синема Стар
16:30
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Люксор Тула
20:20
Синема Стар
20:30
Кинотеатр (Суворов)
21:40
Синема Стар
21:50
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:40
Люксор Тула
7 января, воскресенье
11:20
Люксор Тула
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:00
Люксор Тула
15:00
Люксор Тула
15:40
Кинотеатр (Суворов)
16:20
Синема Стар
16:40
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:20
Синема Стар
20:30
Кинотеатр (Суворов)
21:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:40
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Люксор Тула
8 января, понедельник
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:25
Люксор Тула
12:20
Люксор Тула
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
14:00
Люксор Тула
15:00
Люксор Тула
15:40
Кинотеатр (Суворов)
16:20
Синема Стар
16:40
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:20
Люксор Тула
20:15
Кинотеатр 3D (Одоев)
20:20
Синема Стар
20:30
Кинотеатр (Суворов)
22:00
Люксор Тула
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Люксор Тула
9 января, вторник
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Кинотеатр (Суворов)
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Кинотеатр (Суворов)
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 января, среда
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Кинотеатр (Суворов)
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Кинотеатр (Суворов)
22:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, суббота
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Елки-10
2 декабря - 4 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Одна дома
7 декабря - 4 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Реинкарнация. Картины с того света
26 декабря - 5 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 10 января 2023
Кинотеатр 3D (Венев)
Каменщик
4 - 8 января
Люксор Тула
Манюня: Новогодние приключения
9 декабря - 8 января 2023
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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