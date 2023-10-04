Грани любви
Премьера:
05.10.2023
Режиссер:
Ребекка Злотовски
Актеры:
Виржини Эфира, Рошди Зем, Кьяра Мастроянни, Калли Феррейра-Гонсалвес, Яме Кутюр, Анри-Ноэль Табари, Виктор Лефевр, Себастьен Пудеру, Мишель Злотовски, Мирей Перрье, Фредерик Уайзман, Антония Бюрези, Марлен Сальдана, Роман Колинка
Жанр:
Мелодрама, Трагикомедия
Продолжительноcть:
103 минуты
Бездетная женщина пытается наладить отношения с маленькой дочерью своего парня.
Сегодня
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 октября, суббота
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 октября, воскресенье
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 октября, понедельник
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 октября, вторник
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 октября, среда
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
7 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
8 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
9 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
10 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:45
11 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
19 августа - 11 октября
10 октября, вторник 00:00
24 сентября - 11 октября
26 сентября - 11 октября
1 - 11 октября
28 сентября - 11 октября