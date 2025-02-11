  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Энгельса в Туле сносят здания бывшей типографии и ConcertHall: фото и видео - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Энгельса в Туле сносят здания бывшей типографии и ConcertHall: фото и видео
Фото Алексея Пирязева.

На Энгельса в Туле сносят здания бывшей типографии и ConcertHall: фото и видео

«Пыль столбом и грохот!» – жители негодуют, почему работы нельзя проводить в выходные дни?

Работы по сносу зданий бывшей типографии ИПО «Лев Толстой» сейчас в активной фазе. Сносят 12-этажку и соединенное с ней перемычкой соседнее 5-этажное строение: в нем ранее располагался ConcertHall, культурный центр «Типография» и множество творческих студий. На этом месте появится новый ЖК «Панорама».

В редакцию Myslo обратились жители Тулы с жалобой на работы по сносу старых зданий: слишком шумно и пыльно в рабочие дни! 

— В непосредственной близости от места сноса — школа, колледж Даргомыжского. Дети учатся в пыли, дышать совершенно невозможно, — написала нам Мария А. — Почему эти работы не проводить в выходные дни? 

Туляки просят администрацию и надзорные органы подключиться к вопросу. 

 

Напомним, собственник комплекса зданий на ул. Ф. Энгельса, 70-а сменился в прошлом году. Новым владельцем стало ООО «СЗ „Панорама“», застройщик, который возведет здесь новый жилой комплекс. Здесь появятся четыре 20-этажки с многоуровневой автостоянкой. Территорию застройщик обещал благоустроить, плюсом — создать сквер за 70 млн рублей и подарить его городу.

На градсовете при рассмотрении заявки застройщика звучали планы по расширению улицы Ф. Энгельса от ул. Первомайской до ул. Тульского рабочего полка. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 12:48 −1
Другие статьи по темам
Событие
типографияснос
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Прокуратура нашла серьезные нарушения на молокозаводе в Кимовске
Прокуратура нашла серьезные нарушения на молокозаводе в Кимовске
Перекрыл выезд или орёт сигналка: на Госуслугах можно отправить сообщение владельцу автомобиля
Перекрыл выезд или орёт сигналка: на Госуслугах можно отправить сообщение владельцу автомобиля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.