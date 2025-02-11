На Энгельса в Туле сносят здания бывшей типографии и ConcertHall: фото и видео

Фото Алексея Пирязева.

«Пыль столбом и грохот!» – жители негодуют, почему работы нельзя проводить в выходные дни?

Работы по сносу зданий бывшей типографии ИПО «Лев Толстой» сейчас в активной фазе. Сносят 12-этажку и соединенное с ней перемычкой соседнее 5-этажное строение: в нем ранее располагался ConcertHall, культурный центр «Типография» и множество творческих студий. На этом месте появится новый ЖК «Панорама».

В редакцию Myslo обратились жители Тулы с жалобой на работы по сносу старых зданий: слишком шумно и пыльно в рабочие дни!

— В непосредственной близости от места сноса — школа, колледж Даргомыжского. Дети учатся в пыли, дышать совершенно невозможно, — написала нам Мария А. — Почему эти работы не проводить в выходные дни?

Туляки просят администрацию и надзорные органы подключиться к вопросу.

Напомним, собственник комплекса зданий на ул. Ф. Энгельса, 70-а сменился в прошлом году. Новым владельцем стало ООО «СЗ „Панорама“», застройщик, который возведет здесь новый жилой комплекс. Здесь появятся четыре 20-этажки с многоуровневой автостоянкой. Территорию застройщик обещал благоустроить, плюсом — создать сквер за 70 млн рублей и подарить его городу.

На градсовете при рассмотрении заявки застройщика звучали планы по расширению улицы Ф. Энгельса от ул. Первомайской до ул. Тульского рабочего полка.