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  5. 7 лучших комментариев: 31 января - 7 февраля - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 31 января - 7 февраля

7 лучших комментариев: 31 января - 7 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Теперь до 2030-го: названы новые сроки замены лифтов, срок эксплуатации которых закончен

- 2 -

Изнасиловал, зарезал и сжег: в Туле раскрыто жестокое убийство женщины, чей труп нашли на Мызе 27 лет назад

- 3 -

Прыгающие трамваи на Советской оказались нормой

- 4 -

Сурки из тульского экзотариума сделали прогноз на весну

- 5 -

В Алексине сотрудник Wildberries сходил «по-большому» в товары на складе

- 6 -

Снега с гулькин нос: синоптики обещают сухое февральское похолодание в Центральной России

- 7  -

В Центральном парке у косули Оскара начали отрастать рожки

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вчера, в 12:00 +1
 

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8 лучших комментариев: 24 января - 31 января
8 лучших комментариев: 24 января - 31 января
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