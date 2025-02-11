7 лучших комментариев: 31 января - 7 февраля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Теперь до 2030-го: названы новые сроки замены лифтов, срок эксплуатации которых закончен
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Изнасиловал, зарезал и сжег: в Туле раскрыто жестокое убийство женщины, чей труп нашли на Мызе 27 лет назад
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Прыгающие трамваи на Советской оказались нормой
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Сурки из тульского экзотариума сделали прогноз на весну
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В Алексине сотрудник Wildberries сходил «по-большому» в товары на складе
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Снега с гулькин нос: синоптики обещают сухое февральское похолодание в Центральной России
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В Центральном парке у косули Оскара начали отрастать рожки
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