Город тайн: Исчезнувшая
Премьера:
18.04.2024
Режиссер:
Роберт Коннолли
Актеры:
Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси Анселл, Жаклин МакКензи, Джереми Линдсей Тейлор, Ричард Роксбург, Тони Бриггс, Кеннет Рэдли, Эш Рикардо
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
120 минут
Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно не ясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, вторник
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 апреля, среда
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
16 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
17 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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