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Город тайн: Исчезнувшая

Город тайн: Исчезнувшая

Премьера:
18.04.2024
 
Режиссер:
Роберт Коннолли
  
Актеры:
Эрик Бана, Анна Торв, Деборра-Ли Фернесс, Робин МакЛиви, Сиси Стрингер, Люси Анселл, Жаклин МакКензи, Джереми Линдсей Тейлор, Ричард Роксбург, Тони Бриггс, Кеннет Рэдли, Эш Рикардо
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
120 минут
  

Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно не ясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.

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