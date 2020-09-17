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Гнездо

Гнездо

Страна:
Великобритания, Канада, 2019
 
Премьера:
в РФ 24.09.2020
 
Режиссер:
Шон Дуркин
  
Актеры:
Джуд Лоу, Кэрри Кун, Энн Рейд, Чарли Шотуэлл, Адиль Ахтар, Майкл Калкин, Таттиона Джонс, Уна Рош, Эбби Стретч, Каиса Хаммарлунд
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

Роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети — все это есть у талантливого предпринимателя Рори. Но ему хочется большего. И вот в погоне за наживой он бросает все и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег?

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Сегодня
20:00 ДКЖ Кино
Завтра
20:00 ДКЖ Кино
26 сентября, суббота
20:00 ДКЖ Кино
27 сентября, воскресенье
20:00 ДКЖ Кино
28 сентября, понедельник
22:10 ДКЖ Кино
29 сентября, вторник
21:35 ДКЖ Кино
30 сентября, среда
22:10 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Касса
PARTY 90
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25 - 26 сентября
Concert Hall
 ₽  Билеты: 350 ₽
Дора
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8 ноября, воскресенье 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Тёма Artemov
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25 сентября, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Музыка в темноте
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26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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