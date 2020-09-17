Гнездо
Страна:
Великобритания, Канада, 2019
Премьера:
в РФ 24.09.2020
Режиссер:
Шон Дуркин
Актеры:
Джуд Лоу, Кэрри Кун, Энн Рейд, Чарли Шотуэлл, Адиль Ахтар, Майкл Калкин, Таттиона Джонс, Уна Рош, Эбби Стретч, Каиса Хаммарлунд
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
107 мин
Роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети — все это есть у талантливого предпринимателя Рори. Но ему хочется большего. И вот в погоне за наживой он бросает все и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег?
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