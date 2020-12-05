Глубокое погружение
Страна:
Швеция, Норвегия, Бельгия, 2020
Премьера:
в РФ 10.12.2020
Режиссер:
Йоахим Хеден
Актеры:
Муа Гаммель, Мадлен Мартин, Трине Вигген, Джитсе Джонатан Буитник, Реми Алашкар, Алессио Баррето, Има Дженни Холлберг, Лена Хоуп, Томас Хой, Эль Корс
Жанр:
триллер, драма
Продолжительноcть:
82 мин
Сбор в мире:
$98 157,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,74
Зимний дайвинг в Норвегии превращается в отчаянную борьбу за жизнь для двух сестер, когда одна из них попадает в ловушку на дне океана из-за упавшего на нее камня.
Сегодня
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Завтра
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|Алмаз Синема
12 декабря, суббота
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|Алмаз Синема
13 декабря, воскресенье
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12 декабря, суббота
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13 декабря, воскресенье
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23:40
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
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6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
18 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽