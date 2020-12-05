Глубокое погружение

Страна: Швеция, Норвегия, Бельгия, 2020

Премьера: в РФ 10.12.2020

Режиссер: Йоахим Хеден

Актеры: Муа Гаммель, Мадлен Мартин, Трине Вигген, Джитсе Джонатан Буитник, Реми Алашкар, Алессио Баррето, Има Дженни Холлберг, Лена Хоуп, Томас Хой, Эль Корс

Жанр: триллер, драма

Продолжительноcть: 82 мин

Сбор в мире: $98 157,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,74

Зимний дайвинг в Норвегии превращается в отчаянную борьбу за жизнь для двух сестер, когда одна из них попадает в ловушку на дне океана из-за упавшего на нее камня.