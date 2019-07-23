Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 01.08.2019

Режиссер: Кирилл Михановский

Актеры: Максим Стоянов, Дарья Екамасова, Лорен «Лоро» Спенсер, Крис Галуст

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 119 мин

Абсурдная и невероятно лиричная комедия о двух влюбленных, одном мелком аферисте и дюжине обаятельных маргиналов, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки. Следующий после «Дубровского» фильм Кирилла Михановского, тепло принятый на кинофестивале в Санденсе, «Гив ми либерти» — это смелые вопросы и искренние признания в любви, бойкие съемки и трогательное безумие под музыку Bon Iver.