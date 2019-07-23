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Гив ми либерти

Гив ми либерти

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 01.08.2019
 
Режиссер:
Кирилл Михановский
  
Актеры:
Максим Стоянов, Дарья Екамасова, Лорен «Лоро» Спенсер, Крис Галуст
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
119 мин
  

Абсурдная и невероятно лиричная комедия о двух влюбленных, одном мелком аферисте и дюжине обаятельных маргиналов, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки. Следующий после «Дубровского» фильм Кирилла Михановского, тепло принятый на кинофестивале в Санденсе, «Гив ми либерти» — это смелые вопросы и искренние признания в любви, бойкие съемки и трогательное безумие под музыку Bon Iver.

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