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Формула популярности

Формула популярности

Премьера:
04.04.2024
 
Режиссер:
Али Шер
  
Актеры:
София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Хлоя Ист, Шерил Хайнс, Марк Эван Джексон, Кэт Коннер Стерлинг, Варак Баронян, Алина Брейс, Алессандра Розенфельд, Артемис, Уил Дойснер
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
88 минут
  

Гениальная двенадцатилетняя девочка изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и переворачивает школьную иерархию с ног на голову. Исполнив свою мечту о популярности и признании, Эрвин наконец узнает, что для нее действительно важно.

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