Формула популярности
Премьера:
04.04.2024
Режиссер:
Али Шер
Актеры:
София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Хлоя Ист, Шерил Хайнс, Марк Эван Джексон, Кэт Коннер Стерлинг, Варак Баронян, Алина Брейс, Алессандра Розенфельд, Артемис, Уил Дойснер
Жанр:
Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
88 минут
Гениальная двенадцатилетняя девочка изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и переворачивает школьную иерархию с ног на голову. Исполнив свою мечту о популярности и признании, Эрвин наконец узнает, что для нее действительно важно.
Сегодня
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
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