Формула популярности

Премьера: 04.04.2024

Режиссер: Али Шер

Актеры: София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Хлоя Ист, Шерил Хайнс, Марк Эван Джексон, Кэт Коннер Стерлинг, Варак Баронян, Алина Брейс, Алессандра Розенфельд, Артемис, Уил Дойснер

Жанр: Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 88 минут

Гениальная двенадцатилетняя девочка изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и переворачивает школьную иерархию с ног на голову. Исполнив свою мечту о популярности и признании, Эрвин наконец узнает, что для нее действительно важно.