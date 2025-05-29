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Квартиры от 13 815 руб./мес. для семей с детьми
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Квартиры от 13 815 руб./мес. для семей с детьми

Акция ко Дню защиты детей. Особые условия на покупку квартиры в ЖК «Семейный бульвар».

Жилой комплекс «Семейный бульвар» (Тула, Восточный обвод) поддерживает звание одного из самых семейных в городе. И дело не только в комфортных условиях для жителей всех возрастов.

В этом году к Международному дню защиты детей «Семейный бульвар» объявляет акцию: квартиры в ипотеку от 13 815 рублей в месяц*.

На особенно выгодные условия могут претендовать семьи с детьми. Для них доступна ипотечная ставка (полная стоимость кредита рассчитывается от 6,613 до 7,117%) — всего от 3,5% годовых.

Подробности на сайте

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Почему стоит выбрать «Семейный бульвар»?

Инфраструктура

Жилой комплекс расположится в окружении уже построенных домов, вокруг будет всё для жизни в пешей доступности — детские сады, магазины, аптеки, ПВЗ. Кроме того, здесь уже строится новая современная школа на 1100 мест и поликлиника.

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Многое для вашего комфорта будет прямо в «Семейном бульваре» — на первых этажах домов предусмотрены аптеки, кафе и даже фитнес-центр.

Двор-парк колоссального масштаба

Во дворах появятся благоустроенные детские и спортивные площадки, в том числе открытый скейтпарк и теннисные столы, а также видеонаблюдение. Заезд машин на территорию будет ограничен, так что дети смогут гулять в нем в безопасности.

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Двор будет зеленым с удобными местами для отдыха всех возрастов. Между домами обустроят пешеходный бульвар, а в отдалении от спортивных и детских площадок расположится лаунж-зона, где можно будет спокойно почитать книгу или поработать в тишине.

Комфорт в каждой детали

Создатели жилого комплекса продумали очень актуальную и полезную опцию — индивидуальную систему очистки воды в каждом доме. Это забота не только о здоровье будущих жителей, но и отличная защита бытовой техники.

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Крышная котельная позволит жителям не зависеть от городских ТЭЦ и самостоятельно выбирать период отопительного сезона для комфортной температуры в своих квартирах круглый год.

Также на территории расположится многоуровневый наземный паркинг.

Надежность

Дома в «Семейном бульваре» долго не потеряют внешний вид, поскольку построены из практичного материала — монолитного железобетона, обладающего хорошей сейсмической устойчивостью, огнестойкостью и не поддающегося окислению.

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Узнать больше о строящемся ЖК «Семейный бульвар» можно на сайте жксемейныйбульвартула.рф

Первый дом будет сдан уже в конце 2027 года.

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Офис продаж: Тула, пр. Ленина, 85-а, напротив Толстовского сквера.

Тел. +7 (4872) 25-65-95.

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Автор:
вчера, в 10:00
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