Фиш и Чип. Вредные друзья
Страна:
Канада, 2013
Премьера:
в РФ 11.07.2019
Режиссер:
Дэн Креч
Актеры:
Джон Легуизамо, Марио Кантоне, Мартин Виллафана, Йен Башер, Джессика Гринберг, Дэн Петронижевич, Джули Лемье, Шоун Мюнье, Роджер Ст. Дэнис, Джордж Бьюза
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
87 мин
Котенок Чип и золотая рыбка Фиш никак не могут определиться, кто они — враги или друзья. Смышленый Фиш то и дело встает на пути у озорного Чипа, и без забавных приключений тут не обойтись.
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