Фиш и Чип. Вредные друзья

Страна: Канада, 2013

Премьера: в РФ 11.07.2019

Режиссер: Дэн Креч

Актеры: Джон Легуизамо, Марио Кантоне, Мартин Виллафана, Йен Башер, Джессика Гринберг, Дэн Петронижевич, Джули Лемье, Шоун Мюнье, Роджер Ст. Дэнис, Джордж Бьюза

Жанр: мультфильм, приключения, семейный, детский

Продолжительноcть: 87 мин

Котенок Чип и золотая рыбка Фиш никак не могут определиться, кто они — враги или друзья. Смышленый Фиш то и дело встает на пути у озорного Чипа, и без забавных приключений тут не обойтись.