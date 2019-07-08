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Фиш и Чип. Вредные друзья

Фиш и Чип. Вредные друзья

Страна:
Канада, 2013
 
Премьера:
в РФ 11.07.2019
 
Режиссер:
Дэн Креч
  
Актеры:
Джон Легуизамо, Марио Кантоне, Мартин Виллафана, Йен Башер, Джессика Гринберг, Дэн Петронижевич, Джули Лемье, Шоун Мюнье, Роджер Ст. Дэнис, Джордж Бьюза
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

Котенок Чип и золотая рыбка Фиш никак не могут определиться, кто они — враги или друзья. Смышленый Фиш то и дело встает на пути у озорного Чипа, и без забавных приключений тут не обойтись.

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