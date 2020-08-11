Час дьявола

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 13.08.2020

Режиссер: Дэмиен ЛеВек

Актеры: Райан Гузман, Кайл Галлнер, Аликс Анджелис, Крис Лью Кум Хой, Дэниэл Хоффман-Гилл, Эмма Холцер, Джоэнна Дэвид, Йонут Грама

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 94 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,66

Друзья-аферисты прославились благодаря популярному онлайн-шоу, где они изображают священников и изгоняют несуществующих злых духов. Но их обману приходит конец, когда в прямом эфире появляется настоящий демон.