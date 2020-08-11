Час дьявола
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 13.08.2020
Режиссер:
Дэмиен ЛеВек
Актеры:
Райан Гузман, Кайл Галлнер, Аликс Анджелис, Крис Лью Кум Хой, Дэниэл Хоффман-Гилл, Эмма Холцер, Джоэнна Дэвид, Йонут Грама
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
94 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,66
Друзья-аферисты прославились благодаря популярному онлайн-шоу, где они изображают священников и изгоняют несуществующих злых духов. Но их обману приходит конец, когда в прямом эфире появляется настоящий демон.
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15 августа, суббота
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16 августа, воскресенье
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15 августа, суббота
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16 августа, воскресенье
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30 августа, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
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24 октября, суббота 19:00
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28 ноября, суббота 20:00
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29 октября, четверг 19:00
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₽ Билеты: 800 ₽