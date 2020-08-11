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Час дьявола

Час дьявола

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 13.08.2020
 
Режиссер:
Дэмиен ЛеВек
  
Актеры:
Райан Гузман, Кайл Галлнер, Аликс Анджелис, Крис Лью Кум Хой, Дэниэл Хоффман-Гилл, Эмма Холцер, Джоэнна Дэвид, Йонут Грама
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
94 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,66
          
 

Друзья-аферисты прославились благодаря популярному онлайн-шоу, где они изображают священников и изгоняют несуществующих злых духов. Но их обману приходит конец, когда в прямом эфире появляется настоящий демон.

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