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Бугимен

Бугимен

Страна:
Марокко, Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 08.07.2021
 
Режиссер:
Талал Сельхами
  
Актеры:
София Мануша, Юн Буаб, Омар Лотфи, Иван Гонсалес, Мусса Мааскри, Мохамед Шуби, Джейд Белуэд, Абделла Эль Юсфи, Габриэль Фракола, Селин Юго
  
Жанр:
фэнтези, ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
92 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,64
          
 

Четверо друзеи? собираются вместе, когда объявляется их пропавшии? 20 лет назад приятель. Им придется вновь пережить страхи своего детства и столкнуться с пробудившимся существом из леденящеи? душу легенды.

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17 сентября, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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