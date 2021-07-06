Бугимен
Страна:
Марокко, Франция, 2018
Премьера:
в РФ 08.07.2021
Режиссер:
Талал Сельхами
Актеры:
София Мануша, Юн Буаб, Омар Лотфи, Иван Гонсалес, Мусса Мааскри, Мохамед Шуби, Джейд Белуэд, Абделла Эль Юсфи, Габриэль Фракола, Селин Юго
Жанр:
фэнтези, ужасы, триллер
Продолжительноcть:
92 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,64
Четверо друзеи? собираются вместе, когда объявляется их пропавшии? 20 лет назад приятель. Им придется вновь пережить страхи своего детства и столкнуться с пробудившимся существом из леденящеи? душу легенды.
Сегодня
|21:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:40
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
10 июля - 21 августа