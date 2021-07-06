Страна: Марокко, Франция, 2018

Премьера: в РФ 08.07.2021

Режиссер: Талал Сельхами

Актеры: София Мануша, Юн Буаб, Омар Лотфи, Иван Гонсалес, Мусса Мааскри, Мохамед Шуби, Джейд Белуэд, Абделла Эль Юсфи, Габриэль Фракола, Селин Юго

Жанр: фэнтези, ужасы, триллер

Продолжительноcть: 92 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,64

Четверо друзеи? собираются вместе, когда объявляется их пропавшии? 20 лет назад приятель. Им придется вновь пережить страхи своего детства и столкнуться с пробудившимся существом из леденящеи? душу легенды.