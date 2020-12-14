Страна: Канада, 2020

Премьера: в РФ 17.12.2020

Режиссер: Джон Суитц

Актеры: Коуди Кирсли, Брюс Уиллис, Рэйчел Николс, Кассандра Клементи, Джонни Месснер, Кори Лардж, Каллэн Мулвей, Тимоти В. Мерфи, Йохан Урб, Ральф Меллер

Жанр: боевик, фантастика

Продолжительноcть: 92 мин

2242 год. Земля обречена. Среди 50 миллионов избранных, летящих к Новой планете, — молодая пара, у которой должен появиться ребенок. Второй пилот космического корабля Клэй Янг еще не знает, что ему предстоит сразиться с космическим злом, готовым превратить корабль в орудие смерти, и перед ним встанет нелегкий выбор: собственная жизнь или спасение человечества.