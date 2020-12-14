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Брешь

Брешь

Страна:
Канада, 2020
 
Премьера:
в РФ 17.12.2020
 
Режиссер:
Джон Суитц
  
Актеры:
Коуди Кирсли, Брюс Уиллис, Рэйчел Николс, Кассандра Клементи, Джонни Месснер, Кори Лардж, Каллэн Мулвей, Тимоти В. Мерфи, Йохан Урб, Ральф Меллер
  
Жанр:
боевик, фантастика
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

2242 год. Земля обречена. Среди 50 миллионов избранных, летящих к Новой планете, — молодая пара, у которой должен появиться ребенок. Второй пилот космического корабля Клэй Янг еще не знает, что ему предстоит сразиться с космическим злом, готовым превратить корабль в орудие смерти, и перед ним встанет нелегкий выбор: собственная жизнь или спасение человечества.

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 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
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 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
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