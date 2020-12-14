Брешь
Страна:
Канада, 2020
Премьера:
в РФ 17.12.2020
Режиссер:
Джон Суитц
Актеры:
Коуди Кирсли, Брюс Уиллис, Рэйчел Николс, Кассандра Клементи, Джонни Месснер, Кори Лардж, Каллэн Мулвей, Тимоти В. Мерфи, Йохан Урб, Ральф Меллер
Жанр:
боевик, фантастика
Продолжительноcть:
92 мин
2242 год. Земля обречена. Среди 50 миллионов избранных, летящих к Новой планете, — молодая пара, у которой должен появиться ребенок. Второй пилот космического корабля Клэй Янг еще не знает, что ему предстоит сразиться с космическим злом, готовым превратить корабль в орудие смерти, и перед ним встанет нелегкий выбор: собственная жизнь или спасение человечества.
Сегодня
|19:50
|Киносити
Завтра
|19:50
|Киносити
20 декабря, воскресенье
|12:05
|Киносити
21 декабря, понедельник
|19:50
|Киносити
22 декабря, вторник
|15:00
|Киносити
23 декабря, среда
|19:50
|Киносити
Сегодня
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
19:50
Завтра
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
19:50
20 декабря, воскресенье
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
12:05
21 декабря, понедельник
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
19:50
22 декабря, вторник
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
15:00
23 декабря, среда
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
19:50
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
18 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽