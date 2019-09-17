Боже мой!
Страна:
Франция, 2019
Премьера:
в РФ 26.09.2019
Режиссер:
Арно Деплешен
Актеры:
Леа Сейду, Сара Форестье, Рошди Зем, Антуан Райнарц, Филипп Дюкен, Бетти Катру
Жанр:
драма, криминал
Продолжительноcть:
119 мин
Фильм основан на реальной истории и популярном документальном фильме, который вышел на французском ТВ. В центре сюжета — шериф полиции и молодой выпускник академии, вместе они расследуют жестокое убийство пожилой женщины. Кажется, что в неблагополучном районе маленького городка каждый житель может оказаться убийцей. Но как же его найти?
Сегодня
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28 сентября, суббота
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1 октября, вторник
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2 октября, среда
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