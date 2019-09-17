Страна: Франция, 2019

Премьера: в РФ 26.09.2019

Режиссер: Арно Деплешен

Актеры: Леа Сейду, Сара Форестье, Рошди Зем, Антуан Райнарц, Филипп Дюкен, Бетти Катру

Жанр: драма, криминал

Продолжительноcть: 119 мин

Фильм основан на реальной истории и популярном документальном фильме, который вышел на французском ТВ. В центре сюжета — шериф полиции и молодой выпускник академии, вместе они расследуют жестокое убийство пожилой женщины. Кажется, что в неблагополучном районе маленького городка каждый житель может оказаться убийцей. Но как же его найти?