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Босс-молокосос 2

Босс-молокосос 2

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 19.08.2021
 
Режиссер:
Том МакГрат
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, комедия, приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
107 мин
  
Сбор в мире:
$21 400 550,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
5,66
          
 

Суперуспешный бизнесмен в подгузнике вновь заговорит неповторимым голосом Федора Бондарчука.

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Сегодня
10:20 Синема Стар
Завтра
10:20 Синема Стар
16 августа, понедельник
10:20 Синема Стар
17 августа, вторник
10:20 Синема Стар
18 августа, среда
10:20 Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
21 августа, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
Джокер
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16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
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24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Группа Тюленева
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2 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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