Босс-молокосос 2
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 19.08.2021
Режиссер:
Том МакГрат
Актеры:
Жанр:
мультфильм, комедия, приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
107 мин
Сбор в мире:
$21 400 550,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,66
Суперуспешный бизнесмен в подгузнике вновь заговорит неповторимым голосом Федора Бондарчука.
Сегодня
|10:20
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Завтра
|10:20
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16 августа, понедельник
|10:20
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17 августа, вторник
|10:20
|Синема Стар
18 августа, среда
|10:20
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
10:20
Завтра
|Синема Стар
|
10:20
16 августа, понедельник
|Синема Стар
|
10:20
17 августа, вторник
|Синема Стар
|
10:20
18 августа, среда
|Синема Стар
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10:20
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 августа, суббота 09:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽