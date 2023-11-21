Большое маленькое приключение

Премьера: 23.11.2023

Режиссер: Джереми Дегрусон

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 90 минут

Для мечтателя Дон Кихота не бывает маленьких приключений, хоть он и не рыцарь, а всего лишь игрушка. Его безграничная фантазия превращает каждую возможность в эпический подвиг. Когда его друзей из кукольного театра похищают, Дон получает шанс стать настоящим героем. Вместе с плюшевым мишкой, ищущим семью, Дон отправляется в невероятное путешествие через весь Центральный парк Нью-Йорка. Теперь необычным товарищам предстоит осознать силу дружбы, отваги и воображения.