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Большое маленькое приключение

Большое маленькое приключение

Премьера:
23.11.2023
 
Режиссер:
Джереми Дегрусон
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
90 минут
  

Для мечтателя Дон Кихота не бывает маленьких приключений, хоть он и не рыцарь, а всего лишь игрушка. Его безграничная фантазия превращает каждую возможность в эпический подвиг. Когда его друзей из кукольного театра похищают, Дон получает шанс стать настоящим героем. Вместе с плюшевым мишкой, ищущим семью, Дон отправляется в невероятное путешествие через весь Центральный парк Нью-Йорка. Теперь необычным товарищам предстоит осознать силу дружбы, отваги и воображения.

Сегодня
10:00
Алмаз Синема
10:20
Синема Стар
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Иллизиум (Новомосковск)
12:10
Синема Стар
12:20
Алмаз Синема
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
10:00
Алмаз Синема
10:20
Синема Стар
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45
Иллизиум (Новомосковск)
12:10
Синема Стар
12:20
Алмаз Синема
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:55
Иллизиум (Новомосковск)
25 ноября, суббота
10:00
Алмаз Синема
10:20
Синема Стар
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Синема Стар
12:20
Алмаз Синема
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 ноября, воскресенье
10:00
Алмаз Синема
10:20
Синема Стар
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Синема Стар
12:20
Алмаз Синема
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 ноября, понедельник
10:00
Алмаз Синема
10:20
Синема Стар
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Синема Стар
12:20
Алмаз Синема
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 ноября, вторник
10:00
Алмаз Синема
10:20
Синема Стар
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
Синема Стар
12:20
Алмаз Синема
14:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 ноября, среда
10:00
Алмаз Синема
10:20
Синема Стар
10:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10
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Бугимен. Начало легенды
23 - 29 ноября
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