Большое маленькое приключение
Премьера:
23.11.2023
Режиссер:
Джереми Дегрусон
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
90 минут
Для мечтателя Дон Кихота не бывает маленьких приключений, хоть он и не рыцарь, а всего лишь игрушка. Его безграничная фантазия превращает каждую возможность в эпический подвиг. Когда его друзей из кукольного театра похищают, Дон получает шанс стать настоящим героем. Вместе с плюшевым мишкой, ищущим семью, Дон отправляется в невероятное путешествие через весь Центральный парк Нью-Йорка. Теперь необычным товарищам предстоит осознать силу дружбы, отваги и воображения.
Сегодня
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:20
|Синема Стар
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:10
|Синема Стар
|
12:20
|Алмаз Синема
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:20
|Синема Стар
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:10
|Синема Стар
|
12:20
|Алмаз Синема
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:55
|Иллизиум (Новомосковск)
25 ноября, суббота
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:20
|Синема Стар
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
|Синема Стар
|
12:20
|Алмаз Синема
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 ноября, воскресенье
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:20
|Синема Стар
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
|Синема Стар
|
12:20
|Алмаз Синема
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 ноября, понедельник
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:20
|Синема Стар
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
|Синема Стар
|
12:20
|Алмаз Синема
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 ноября, вторник
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:20
|Синема Стар
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
|Синема Стар
|
12:20
|Алмаз Синема
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 ноября, среда
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:20
|Синема Стар
|
10:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:10
|Синема Стар
|
12:20
|Алмаз Синема
|
14:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:45
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
14:15
|Синема Стар
|
10:20
12:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:45
14:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
14:15
|Синема Стар
|
10:20
12:10
25 ноября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
14:15
|Синема Стар
|
10:20
12:10
26 ноября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
14:15
|Синема Стар
|
10:20
12:10
27 ноября, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
14:15
|Синема Стар
|
10:20
12:10
28 ноября, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
14:15
|Синема Стар
|
10:20
12:10
29 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
10:00
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
14:15
|Синема Стар
|
10:20
12:10
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