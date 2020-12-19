Барбоскины на даче

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 24.12.2020

Режиссер: Елена Галдобина, Федор Дмитриев

Актеры: Екатерина Гороховская, Ксения Бржезовская, Максим Сергеев, Вадим Бочанов, Юлия Зоркина, Михаил Черняк, Мария Цветкова-Овсянникова, Валерий Смекалов, Иван Чабан

Жанр: мультфильм, детский, семейный

Продолжительноcть: 76 мин

Нешуточные страсти кипят на обычной даче, где отдыхает семья Барбоскиных. Коварные противники, фантастические изобретения, великосветские интриги, разбитые сердца и даже шпионские тайны. Справиться со всем этим под силу только настоящему индейцу — Малышу.