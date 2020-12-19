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Барбоскины на даче

Барбоскины на даче

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 24.12.2020
 
Режиссер:
Елена Галдобина, Федор Дмитриев
  
Актеры:
Екатерина Гороховская, Ксения Бржезовская, Максим Сергеев, Вадим Бочанов, Юлия Зоркина, Михаил Черняк, Мария Цветкова-Овсянникова, Валерий Смекалов, Иван Чабан
  
Жанр:
мультфильм, детский, семейный
  
Продолжительноcть:
76 мин
  

Нешуточные страсти кипят на обычной даче, где отдыхает семья Барбоскиных. Коварные противники, фантастические изобретения, великосветские интриги, разбитые сердца и даже шпионские тайны. Справиться со всем этим под силу только настоящему индейцу — Малышу.

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