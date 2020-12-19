Барбоскины на даче
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 24.12.2020
Режиссер:
Елена Галдобина, Федор Дмитриев
Актеры:
Екатерина Гороховская, Ксения Бржезовская, Максим Сергеев, Вадим Бочанов, Юлия Зоркина, Михаил Черняк, Мария Цветкова-Овсянникова, Валерий Смекалов, Иван Чабан
Жанр:
мультфильм, детский, семейный
Продолжительноcть:
76 мин
Нешуточные страсти кипят на обычной даче, где отдыхает семья Барбоскиных. Коварные противники, фантастические изобретения, великосветские интриги, разбитые сердца и даже шпионские тайны. Справиться со всем этим под силу только настоящему индейцу — Малышу.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:25
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|16:40
|Киносити
|18:30
|Киносити
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:25
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|16:40
|Киносити
|18:30
|Киносити
26 декабря, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:25
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|16:40
|Киносити
|18:30
|Киносити
27 декабря, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:25
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|16:40
|Киносити
|18:30
|Киносити
Сегодня
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10:00
11:50
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
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10:25
12:55
16:40
18:30
Завтра
|Алмаз Синема < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:00
11:50
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:25
12:55
16:40
18:30
26 декабря, суббота
|Алмаз Синема < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
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10:00
11:50
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:25
12:55
16:40
18:30
27 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:00
11:50
|Киносити < ДОБАВИТЬ СЮДА СХЕМУ ОРГ / a>
|
10:25
12:55
16:40
18:30
28 декабря, понедельник
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10:25
12:55
16:40
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29 декабря, вторник
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10:25
12:55
16:40
18:30
30 декабря, среда
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10:25
12:55
16:40
18:30
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽