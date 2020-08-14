Ассистент звезды
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 20.08.2020
Режиссер:
Ниша Ганатра
Актеры:
Дакота Джонсон, Трэйси Эллис Росс, Келвин Харрисон, Айс Кьюб, Зои Чао, Джун Рафаэль, Билл Пуллман, Эдди Иззард, Дениз Акдениз, Бен Льюис
Жанр:
мелодрама, музыкальный, семейный
Продолжительноcть:
113 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,14
Работа в блистательном мире шоу-бизнеса — мечта для девушки, влюбленной в музыку. Ликующие стадионы, крутые вечеринки и интересные знакомства — так проходят будни ассистента знаменитой певицы. Но что делать, если суперзвезда, которая всегда тебя вдохновляла, оказалась настоящей… дивой?
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Завтра
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23 августа, воскресенье
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|Алмаз Синема
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09:40
18:45
Завтра
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09:40
18:45
22 августа, суббота
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09:40
18:45
23 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
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17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
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26 сентября, суббота 21:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
11 сентября, пятница 20:00
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