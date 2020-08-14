Ассистент звезды

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 20.08.2020

Режиссер: Ниша Ганатра

Актеры: Дакота Джонсон, Трэйси Эллис Росс, Келвин Харрисон, Айс Кьюб, Зои Чао, Джун Рафаэль, Билл Пуллман, Эдди Иззард, Дениз Акдениз, Бен Льюис

Жанр: мелодрама, музыкальный, семейный

Продолжительноcть: 113 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,14

Работа в блистательном мире шоу-бизнеса — мечта для девушки, влюбленной в музыку. Ликующие стадионы, крутые вечеринки и интересные знакомства — так проходят будни ассистента знаменитой певицы. Но что делать, если суперзвезда, которая всегда тебя вдохновляла, оказалась настоящей… дивой?