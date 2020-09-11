Антебеллум

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 17.09.2020

Режиссер: Джерард Буш, Кристофер Ренц

Актеры: Жанель Моне, Эрик Ландж, Джена Мэлоун, Джек Хьюстон, Кирси Клемонс, Габури Сидибе, Марке Ричардсон II, Тонгай Арнольд Чириса, Роберт Арамайо, Лили Коулес

Жанр: триллер, фантастика

Продолжительноcть: 105 мин

Успешная писательница Вероника оказывается запертой в ужасающей реальности, где одинаково представлены современность и времена Гражданской войны с обязательными убийствами темнокожего населения. Ей необходимо разгадать тайну происходящего, пока не стало слишком поздно.