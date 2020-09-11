Антебеллум
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 17.09.2020
Режиссер:
Джерард Буш, Кристофер Ренц
Актеры:
Жанель Моне, Эрик Ландж, Джена Мэлоун, Джек Хьюстон, Кирси Клемонс, Габури Сидибе, Марке Ричардсон II, Тонгай Арнольд Чириса, Роберт Арамайо, Лили Коулес
Жанр:
триллер, фантастика
Продолжительноcть:
105 мин
Успешная писательница Вероника оказывается запертой в ужасающей реальности, где одинаково представлены современность и времена Гражданской войны с обязательными убийствами темнокожего населения. Ей необходимо разгадать тайну происходящего, пока не стало слишком поздно.
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19 сентября, суббота
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20 сентября, воскресенье
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19 сентября, суббота
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