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Антебеллум

Антебеллум

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 17.09.2020
 
Режиссер:
Джерард Буш, Кристофер Ренц
  
Актеры:
Жанель Моне, Эрик Ландж, Джена Мэлоун, Джек Хьюстон, Кирси Клемонс, Габури Сидибе, Марке Ричардсон II, Тонгай Арнольд Чириса, Роберт Арамайо, Лили Коулес
  
Жанр:
триллер, фантастика
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Успешная писательница Вероника оказывается запертой в ужасающей реальности, где одинаково представлены современность и времена Гражданской войны с обязательными убийствами темнокожего населения. Ей необходимо разгадать тайну происходящего, пока не стало слишком поздно.

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19 ноября, четверг 18:00
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 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
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Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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 ₽  Билеты: 350 ₽
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