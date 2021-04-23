Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 29.04.2021

Режиссер: Йорген Клюбен

Актеры:

Жанр: мультфильм, фэнтези

Продолжительноcть: 86 мин

Бюджет: $12 000 000,00

Сбор в мире: $39 237,00

Ауре пора отправляться в школу. Но она проведет свой учебный год не за обычной партой — ее отправляют в настоящую Академию магии! Здесь она познакомится с выдающимися преподавателями и сделает всё, чтобы защитить это удивительное место от темных сил. Всех, кто хочет окунуться в чудесный мир и поверить в невероятное, приветствует знаменитая Академия магии и волшебства Монтроуз!