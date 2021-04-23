Академия магии
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 29.04.2021
Режиссер:
Йорген Клюбен
Актеры:
Жанр:
мультфильм, фэнтези
Продолжительноcть:
86 мин
Бюджет:
$12 000 000,00
Сбор в мире:
$39 237,00
Ауре пора отправляться в школу. Но она проведет свой учебный год не за обычной партой — ее отправляют в настоящую Академию магии! Здесь она познакомится с выдающимися преподавателями и сделает всё, чтобы защитить это удивительное место от темных сил. Всех, кто хочет окунуться в чудесный мир и поверить в невероятное, приветствует знаменитая Академия магии и волшебства Монтроуз!
Сегодня
|13:25
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Завтра
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1 мая, суббота
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2 мая, воскресенье
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3 мая, понедельник
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4 мая, вторник
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5 мая, среда
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10 мая, понедельник 12:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
23 - 30 мая
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽