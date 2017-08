Среднерусская возвышенность: Ace of Base и «Горячие головы»

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

19 августа, в субботу, гости фестиваля услышат легендарные композиции из уст солистки группы Ace of Base Йенни Берггрен (Jenny Berggren). Ace of Base — невероятно знаменитая евродэнс группа, образованная в Швеции. Появившись 1990 году — во времена расцвета танцевальной европейской музыки, этот квартет покорил сердца миллионов слушателей по всему миру. А их альбом «Happy Nation» стал самым продаваемым дебютным альбомом в мировой истории музыки. Он разошелся тиражом более 23 миллиона копий!

Среди других известных хитов — «All That She Wants», «Beautiful Life», «Life Is a Flower» и многие другие.

Группа «Горячие головы» основана в 1999 году. Первый их альбом — «БАНАНЫЛОПАЛАБОМБА», буквально взорвал танцполы. Запоминающиеся мелодии и припанкованные, стёбовые тексты «Горячих голов» — настоящий прорыв русской танцевальной музыки!

За группой окончательно закрепилось звание одной из самых хитовых команд на отечественном музыкальном Олимпе. Композиции «Не жени меня на себе!», «ВосточноЕвропейская», «Типа я без тебя», «Далеко ли до Таллинна», «Что любит DJ» постоянно завоевывают высшие строчки всевозможных хит-парадов.

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня. Начало концертной программы — в 17.00.