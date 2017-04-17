Поляна
Проведение мастер-классов, ярмарка изделий народного творчества, фольклорный концерт, изготовление парковой скульптуры, декоративные обжиги по старинным и современным технологиям.
Телефон для справок: 8−906−537−62−70.
Где и когда?
Филимоново, Одоевский район, д. Филимоново
2 июля 2017, воскресенье
10:00
3 июля 2017, понедельник
10:00
4 июля 2017, вторник
10:00
5 июля 2017, среда
10:00
6 июля 2017, четверг
10:00
7 июля 2017, пятница
10:00
8 июля 2017, суббота
10:00
9 июля 2017, воскресенье
10:00