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Проведение мастер-классов, ярмарка изделий народного творчества, фольклорный концерт, изготовление парковой скульптуры, декоративные обжиги по старинным и современным технологиям.

Телефон для справок: 8−906−537−62−70.

Где и когда?
Филимоново
Филимоново, Одоевский район, д. Филимоново
2 июля 2017, воскресенье
10:00
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3 июля 2017, понедельник
10:00
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4 июля 2017, вторник
10:00
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