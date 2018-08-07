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Панки в городе

Панки в городе

11 августа в Москве пройдет главный панк-фест этого лета «Панки в городе». Фестиваль возобновил свою работу после 11-летнего перерыва и представит на своей сцене яркие панк-рок группы старой школы и современности.

Line up: «НАИВ», «Элизиум», «Порнофильмы», «План Ломоносова», F.P.G, «Операция Пластилин», «Бригадный Подряд», «Тени Свободы», «Йорш», Sellout, Good Times.

Фестиваль пройдет на территории московского дизайн-завода «Флакон». Начало в 16.00

Как добраться

Для жителей Тулы будет организован автобусный тур - отправление 11 августа в 11.00 от танка на ост. Педуниверситет. Подробности и предварительная запись здесь.

Выбирая автобусный тур, вы получаете:

  • комфортный проезд до места проведения и обратно
  • более бюджетный вариант, чем самостоятельная поездка
  • люди с такими же интересами, как у вас в пути
  • возможность найти единомышленников и новых друзей из вашего города
  • веселая тусовка в дороге, перед фестивалем и после него.

Стоимость: 1200 р., цены на автобусный уточняйте у организаторов.

Где и когда?
Москва
Москва, Москва
11 августа 2018, суббота
16:00
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