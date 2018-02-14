В Туле открывается IV-й Открытый детский патриотический форум «Виват, Россия!», в котором примут участие учащиеся центров образования Тулы, а также команды Москвы, Свердловской области и Вологды.





Ребята будут участвовать в смотре строя и песни, затем отправятся на увлекательные экскурсии-квесты по музеям Тульского кремля, выполнят задания на интерактивных станциях и ответят на вопросы по истории армии. Также в программе мероприятия предусмотрено посещение Тульского областного краеведческого музея и музея оружия.

Вход свободный