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Виват, Россия!

Виват, Россия!

 В Туле открывается IV-й Открытый детский патриотический форум «Виват, Россия!», в котором примут участие учащиеся центров образования Тулы, а также команды Москвы, Свердловской области и Вологды.


Ребята будут участвовать в смотре строя и песни, затем отправятся на увлекательные экскурсии-квесты по музеям Тульского кремля, выполнят задания на интерактивных станциях и ответят на вопросы по истории армии. Также в программе мероприятия предусмотрено посещение Тульского областного краеведческого музея и музея оружия.
 

Вход свободный

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
15 февраля 2018, четверг
13:00
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