Весёлый светофор
«Веселый светофор» — это название клоунской шоу-группы. Клоуны — такие же озорники, как и дети. Им легко найти с юными зрителями общий язык. Через игру и шутку они помогут ребятам посмотреть на свое поведение со стороны и осознать: дорога — не место для шалостей.
Кроме клоунов, в программе принимают участие и другие озорники:
Образцовый ансамбль танца «Непоседы» — О. Сковородникова;
Образцовы ансамбль танца «Ника» — В. Орешкина;
Детский цирк «Ералаш» — Е. Орлова.
Режиссер-постановщик и автор сценария Л. Салихова
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
6 июня 2018, среда
11:00