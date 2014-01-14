Весёлый светофор

«Веселый светофор» — это название клоунской шоу-группы. Клоуны — такие же озорники, как и дети. Им легко найти с юными зрителями общий язык. Через игру и шутку они помогут ребятам посмотреть на свое поведение со стороны и осознать: дорога — не место для шалостей.

Кроме клоунов, в программе принимают участие и другие озорники:

Образцовый ансамбль танца «Непоседы» — О. Сковородникова;

Образцовы ансамбль танца «Ника» — В. Орешкина;

Детский цирк «Ералаш» — Е. Орлова.

Режиссер-постановщик и автор сценария Л. Салихова

Стоимость: 100 р.